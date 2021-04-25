Лёша вернулся! Миранчук снова забил за "Аталанту"
Это помогло команде из Бергамо одержать убедительную победу в матче Серии А.
Фото © Instagram / atalantabc
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил свой очередной гол в стане итальянской команды. На сей раз это удалось сделать в матче против "Болонии".
Миранчук появился на поле на 61-й минуте вместо Луиса Мурьеля, а уже через 12 минут сумел отправить мяч в ворота Лукаша Скорупского. Россиянин смог в штрафной принять передачу Йоакима Мехле и пробить в ближний угол. Добавим, что для него это стал третий гол в Серии А.
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В итоге команда из Бергамо победила со счётом 5:0 и сумела благодаря этому результату выйти на второе место, оставив позади "Милан" и "Ювентус".
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