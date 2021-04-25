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Лёша вернулся! Миранчук снова забил за "Аталанту"

Это помогло команде из Бергамо одержать убедительную победу в матче Серии А.

25 апреля 2021, 21:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COGi2F5tiS7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">atalantabc</a></p>

Фото © Instagram / atalantabc

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил свой очередной гол в стане итальянской команды. На сей раз это удалось сделать в матче против "Болонии".

Миранчук появился на поле на 61-й минуте вместо Луиса Мурьеля, а уже через 12 минут сумел отправить мяч в ворота Лукаша Скорупского. Россиянин смог в штрафной принять передачу Йоакима Мехле и пробить в ближний угол. Добавим, что для него это стал третий гол в Серии А.

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В итоге команда из Бергамо победила со счётом 5:0 и сумела благодаря этому результату выйти на второе место, оставив позади "Милан" и "Ювентус".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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