Приключения русских в Европе: наши футболисты пытаются покорить лучшие лиги мира, но пока не выходит

Каждому переходу нашего игрока в какой-либо крупный европейский чемпионат принято очень сильно радоваться. Хоть и прекрасно все понимают, что сразу стать суперзвездой будет очень непросто. В этом сезоне внимание отечественного болельщика приковано к четырём фигурам: Александр Головин, Алексей Миранчук, Александр Кокорин и Денис Черышев. И лишь у одного из них что-то более-менее получается в своём клубе.

Александр Головин

Речь, конечно же, о Головине. Тут и у его "Монако" наблюдается подъём, причём серьёзный, и сам Александр регулярно отмечается полезными действиями на поле. В этом сезоне в 16 играх за клуб у него четыре забитых мяча и восемь голевых передач. В феврале его и вовсе назвали лучшим игроком месяца, заодно и слухов о переходе в "Севилью" подкинули. Правда, потом всё это опровергли, но шансы у Головина уйти на повышение очень неплохие. Не зря же его трансферная стоимость недавно подросла на четыре миллиона.

Другое дело, а нужно ли ему это сейчас? "Монако" несётся на третьем месте, неподалёку ПСЖ и лидирующий "Лилль". Тут же и путёвка в Лигу чемпионов, где Головин тоже готов себя показать. Главное для Саши сейчас — не терять хорошую форму, продолжая чередовать голы с результативными передачами, ведь летом Евро-2020 — и там полузащитник будет на ведущих ролях в сборной Станислава Черчесова.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук в "Аталанте" словно сел на качели. Он одинаково способен показать себя во всей красе и не запомниться ничем в следующей игре. И ведь неплохо всё начиналось: голы в Лиге чемпионов, Кубке Италии, Серии А, хорошая пресса и даже звание лучшего игрока января в команде. Казалось, что сейчас Миранчук, словно на ракете, взлетит вверх.

Но последнее его результативное действие датируется 3 марта. Это был гол в ворота скромного "Кротоне". После этого Миранчук проводил не самое большое количество времени на поле, за исключением одного матча. Соли на рану насыпал агент Денис Лахтер, который заставил изрядно поволноваться всех поклонников одного из братьев.

— Общаюсь с руководством "Аталанты". Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется, — сказал Лахтер в интервью "Матч ТВ".

Правда, представляющий интересы Миранчука Вадим Шпенёв всё это быстро опроверг, к тому же и диагноз своему коллеге по цеху поставил. Причём достаточно однозначный.

— Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определённых личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но, так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство "Аталанты" никогда не высказывало сомнений в трансфере Лёши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой, который, по сути, управляет клубом. Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой, — заявил Шпенёв "Чемпионату".

Приближается лето. У Миранчука есть два сценария развития событий: бороться за место в основе или же сделать новый поворот в карьере и рвануть куда-нибудь в менее яркий клуб, где Миранчук точно будет незаменимым игроком. Многое по местам расставит и Евро. Как показывают последние матчи сборной, Черчесов видит Алексея как игрока запаса. Однако вспомните первый матч ЧМ-2018. В старте был Фёдор Смолов, а не Артём Дзюба. Дальше докручивайте сами.

Александр Кокорин

Всё сложно у Александра Кокорина. Тут вообще впору анализировать весь сезон. Он и в "Спартаке" не зажигал, потом как-то оказался в "Фиорентине" у Чезаре Пранделли — тренера очень опытного и уважаемого, но и там не пошло. Три проведённых матча и лишь одна жёлтая — всё, чем может "похвастать" Кокорин. А далее ещё и до боли неприятная травма. К слову, и пресса у Александра далеко не самая позитивная.

— Классический гений и безрассудный человек. Он способен показывать на поле фантастические вещи, но совершает необъяснимые глупости за его пределами. Он даже попадал в тюрьму. Что-то вроде Балотелли, но похуже и в русском соусе, — писали в издании Calciomercato.

Против Кокорина ещё и великолепная игра Душана Влаховича. Серб — основной конкурент россиянина. Пока Саша залечивает травмы, 21-летний форвард оформляет хет-трик в ворота "Беневенто", забивает "Аталанте" Миранчука дважды и уже дошёл до отметки в 15 мячей. Непонятно пока, видит ли Кокорина в составе и новый тренер фиалок Джузеппе Якини, который рулит командой с недавнего времени.

— Надеюсь увидеть его как можно скорее, потому что он способный футболист, у него есть характеристики, чтобы играть на позиции как первого нападающего, так и помощника Влаховича, — отмечал Якини.

Кажется, что "нашим итальянцам" надо сделать одно и то же: воспользоваться своим шансом. Миранчук это уже делал, но не смог закрепить успех, Кокорин — пока нет. Иначе и тому и другому придётся задуматься о смене своей клубной прописки и возможном возвращении в реалии родной РПЛ.

Денис Черышев

Не везёт с травмами и Денису Черышеву. После чемпионата мира в России слышно о нашем полузащитнике "Валенсии" не так-то и много. Большая часть новостей касается его травм и возможного ухода из стана "летучих мышей". Если говорить о первом, то в этом сезоне он пропустил уже 10 матчей из-за повреждения и коронавируса. В прошлом таковых набралось 15. О втором же говорят часто, но отец Дениса — тоже футболист Дмитрий Черышев — высказался на этот счёт очень красноречиво.

— Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы. "Валенсия" должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов, — говорил Черышев-старший.

Примерно той же позиции придерживается и его агент Хинес Карвахаль.

— Денису нравится в "Валенсии". Тренер ему доверяет, поэтому уходить он никуда не собирается. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле, — заявлял в январе представитель игрока.

Какие-либо выводы по Черышеву делать очень сложно: он только восстановился от травмы и явно продолжает набирать свои лучшие кондиции. Вопрос лишь в том, сколько на это уйдёт времени и готова ли "Валенсия" ждать? Есть и хорошие знаки: Черышев в последней игре против крепкого "Реал Сосьедада" попал в стартовый состав. Отметился, правда, лишь жёлтой, но своё ещё возьмёт, не сомневаемся. Тем более перед Евро, где 30-летний Черышев вряд ли будет лишним.

Как ни крути, но пока российским футболистам в европейских топ-чемпионатах действительно непросто. Есть, конечно, ещё Кудряшов в Турции или же голкипер Лодыгин в Греции, но всё это совсем другой уровень. Понятно, что перед стартом чемпионата Европы абсолютно каждый игрок будет стараться прибавить, и наши не исключение. Однако россиянам надо не просто добавлять, а прыгать выше головы.

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