Полиция начала проверку по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве
Пострадавший Антипов находится в больнице имени Пирогова в челюстно-лицевом отделении хирургии.
Фото © Facebook / Kevin Antipov
Полиция начала проверку по факту избиения 25-летнего экс-хоккеиста молодёжного ЦСКА Кевина Антипова, которое произошло 23 апреля в московском районе Хамовники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"В полицию из медучреждения поступила телефонограмма об обращении к ним 25-летнего гражданина с травмами, которые, по его сведениям, он получил в ходе конфликта в столичном районе Хамовники. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка", — уточнили в управлении.
В свою очередь источник сообщил Лайфу, что пострадавший находится в больнице имени Пирогова в челюстно-лицевом отделении хирургии. Какие именно травмы получил Антипов, он не уточнил. В полицейском главке при этом не стали раскрывать информацию о подозреваемом в нападении.
Напомним, что сам Антипов обвиняет в избиении звезду из фильма "Горько!". По словам экс-хоккеиста, Александр Паль в момент нападения был не один.
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