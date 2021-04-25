Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Полиция начала проверку по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Пострадавший Антипов находится в больнице имени Пирогова в челюстно-лицевом отделении хирургии.

25 апреля 2021, 19:33
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=707841625982954&set=pb.100002713699359.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kevin Antipov</a></p>

Фото © Facebook / Kevin Antipov

Полиция начала проверку по факту избиения 25-летнего экс-хоккеиста молодёжного ЦСКА Кевина Антипова, которое произошло 23 апреля в московском районе Хамовники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию из медучреждения поступила телефонограмма об обращении к ним 25-летнего гражданина с травмами, которые, по его сведениям, он получил в ходе конфликта в столичном районе Хамовники. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка", — уточнили в управлении.

В свою очередь источник сообщил Лайфу, что пострадавший находится в больнице имени Пирогова в челюстно-лицевом отделении хирургии. Какие именно травмы получил Антипов, он не уточнил. В полицейском главке при этом не стали раскрывать информацию о подозреваемом в нападении.

"Впервые слышу": Александр Паль опроверг сообщения о задержании за избиение хоккеиста

"Впервые слышу": Александр Паль опроверг сообщения о задержании за избиение хоккеиста

Напомним, что сам Антипов обвиняет в избиении звезду из фильма "Горько!". По словам экс-хоккеиста, Александр Паль в момент нападения был не один.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Бил в прыжке как каратист": Глава поселения в Ленобласти подвергся нападению

сегодня в 20:19

"Впервые слышу": Александр Паль опроверг сообщения о задержании за избиение хоккеиста

сегодня в 16:00

Перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль — видео

сегодня в 19:41

"Не Гальцев": Раскрыта личность Неваляшки из треш-шоу "Маска"

сегодня в 20:44

Госдепу указали на связь советника Байдена с подготовкой переворота в Белоруссии

сегодня в 20:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1