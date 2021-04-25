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США из-за РФ подняли в воздух свой "сверхсекретный" самолёт-разведчик

Предположительно, он некоторое время пробудет в небе над Европой после завершившихся учений в России.

25 апреля 2021, 19:15
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lockheed_U2-S_-_United_States_Air_Force_(49728246263).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Американский самолёт-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряжённости на российско-украинской границе. Несмотря на то, что это "сверхсекретное", по утверждению зарубежных СМИ, судно поднялось в воздух из расположенной базы в другой стране, оно всё равно принадлежит США.

Как пишет Daily Mail, отправка U-2 на континент произошла после того, как войска РФ начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе страны.

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"Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве", — написал автор статьи.

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Ранее Украина попросила у США системы для радиоэлектронной борьбы с Россией. Киев с помощью этого электронного оружия собрался "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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