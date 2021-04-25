США из-за РФ подняли в воздух свой "сверхсекретный" самолёт-разведчик

Американский самолёт-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряжённости на российско-украинской границе. Несмотря на то, что это "сверхсекретное", по утверждению зарубежных СМИ, судно поднялось в воздух из расположенной базы в другой стране, оно всё равно принадлежит США.