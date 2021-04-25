США из-за РФ подняли в воздух свой "сверхсекретный" самолёт-разведчик
Предположительно, он некоторое время пробудет в небе над Европой после завершившихся учений в России.
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Американский самолёт-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряжённости на российско-украинской границе. Несмотря на то, что это "сверхсекретное", по утверждению зарубежных СМИ, судно поднялось в воздух из расположенной базы в другой стране, оно всё равно принадлежит США.
Как пишет Daily Mail, отправка U-2 на континент произошла после того, как войска РФ начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе страны.
"Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве", — написал автор статьи.
Ранее Украина попросила у США системы для радиоэлектронной борьбы с Россией. Киев с помощью этого электронного оружия собрался "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".
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