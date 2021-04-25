Вирусолог раскрыл судьбу ковида после того, как он оставит людей в покое

После того как коронавирус станет сезонным заболеванием, он оставит людей и уйдёт к братьям нашим меньшим, выбрав какой-то вид животных как своего носителя. Такое заявление сделал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Коронавирус станет новой природноочаговой инфекцией. Когда иммунная прослойка достигнет 70%, вирус уйдёт в природу, найдёт себе хозяина в виде какого-то животного. Уйдёт от людей. Возможно, будет мутировать и вернётся, когда новое поколение людей не будет иметь коллективного иммунитета", — рассказал Ura.ru Жемчугов.

Но, чтобы это произошло, иммунитет к болезни должно иметь по меньшей мере 70% человечества, а мы от этой цифры ещё пока очень далеки, отметил вирусолог Сергей Нетёсов. К примеру, в России привились 6–7% граждан, а в мире едва наберётся два десятка стран, где показатель превышает хотя бы 25%. Понадобится ещё много месяцев для того, чтобы мир дошёл до сколько-нибудь серьёзных цифр.

А Лайф напоминает, что, несмотря на то что мир ещё далек от необходимого числа привитых от ковида людей, он идёт к этому большими шагами: недавно человечество перешагнуло порог в 1 млрд сделанных прививок. Темпы вакцинации населения планеты увеличиваются с каждым днём.

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