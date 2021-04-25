Немецкая медсестра разбила ампулу с вакциной и заменила препарат физраствором: его вкололи шестерым пациентам

Одна из медсестёр, работающих в прививочном центре в Германии, подменила вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором, и это "плацебо" получили шестеро пациентов. Об этом сообщили в воскресенье в ведомстве по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии.

Медсестра и сотрудница Германского общества Красного Креста случайно выронила ампулу с вакциной, и та разбилась. Дабы скрыть свой проступок, она придумала простое и гениальное решение — наполнить шприцы физраствором. При этом женщина занималась не вводом препарата, а его подготовкой.

И ей удалось скрыть свою оплошность, если бы не длинный язык: медсестра решила рассказать о случившемся своей коллеге, которая и доложила о случившемся их общему начальству. После этого женщине не оставалось ничего, кроме как сознаться в содеянном.

Местные власти сообщили, что угрозы здоровью шестерым пациентов, которым были сделаны прививки, нет. Однако теперь тем, кому вместо вакцины вкололи физраствор, а это 200 человек, вакцинировавшихся в то время, придётся прийти в медучреждения для прохождения теста на антитела.

Ранее Лайф писал о партии поддельной вакцины "Спутник V", задержанной в Мексике. В России назвали инцидент провокацией против препарата.

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