Первая победа Гончаренко: "Краснодар" обыграл "Рубин" в матче РПЛ
Для южан это первая виктория в чемпионате за последние полтора месяца.
Фото © VK / ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" одержал первую с 14 марта победу в чемпионате России, обыграв казанский "Рубин" со счётом 1:0.
Единственный мяч в дебюте игры забил Алексей Ионов, для которого это третий гол за последние две встречи. Добавим, что эта победа стала первой для "Быков" при Викторе Гончаренко.
По итогам тура "Рубин" остался на четвёртом месте с 46 очками. "Краснодар" — десятый. Добавим, что матч в Казани стал единственным в воскресной программе тура, в котором обошлось без красных карточек.
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