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Россиянин Карацев проиграл итальянцу Берреттини в трёхсетовом триллере в Белграде

Итальянец завершил встречу в свою пользу с итоговым счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0). Матч продолжался два часа 30 минут.

25 апреля 2021, 18:14

Кадр видео © Twitter / ATP Tennis TV

Россиянин Карацев проиграл итальянцу Берреттини в трёхсетовом триллере в Белграде. Видео © Twitter / ATP Tennis TV

Россиянин Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Призовой фонд соревнований составил 650 000 евро.

Итальянец завершил встречу в свою пользу с итоговым счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0). Матч продолжался два часа 30 минут. Для Берреттини, который занимает 10-е место в рейтинге, эта победа стала четвёртой в турнирах ATP.

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27-летний Аслан Карацев находится на 28-й строчке мирового рейтинга. В активе один титул ATP. Ранее Карацев дебютировал в Открытом чемпионате Австралии, дойдя до полуфинала. Остановить его смог только лидер рейтинга Новак Джокович. Кстати, в полуфинале турнира в Белграде Карацев сенсационно взял реванш. А свой первый титул ATP Аслан взял в Дубае, обыграв южноафриканца Ллойда Харриса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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