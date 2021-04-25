Россиянин Карацев проиграл итальянцу Берреттини в трёхсетовом триллере в Белграде

Итальянец завершил встречу в свою пользу с итоговым счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0). Матч продолжался два часа 30 минут. Для Берреттини, который занимает 10-е место в рейтинге, эта победа стала четвёртой в турнирах ATP.

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27-летний Аслан Карацев находится на 28-й строчке мирового рейтинга. В активе один титул ATP. Ранее Карацев дебютировал в Открытом чемпионате Австралии, дойдя до полуфинала. Остановить его смог только лидер рейтинга Новак Джокович. Кстати, в полуфинале турнира в Белграде Карацев сенсационно взял реванш. А свой первый титул ATP Аслан взял в Дубае, обыграв южноафриканца Ллойда Харриса.