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"Очередной мешок дыма": Пушков заявил, что Земан поставил под сомнение "русскую версию" взрыва во Врбетице

Состоялась очередная пропагандистская атака, приправленная антироссийскими фантазиями и дезинформацией, отметил сенатор.

25 апреля 2021, 18:06
<p>Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK, Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK, Сергей Бобылев

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Чехии Милоша Земана на тему причастности России к взрыву в деревне Врбетице в 2014 году.

"После некоторой паузы президент Чехии Милош Земан сделал заявление. И поставил под серьёзное сомнение "русскую версию" взрыва на оружейном складе во Врбетице в далёком 2014 году", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

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Сенатор напомнил, что Земан призвал дождаться итогов расследования и появления доказательств.

"Доказательства не предъявляли потому, что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма", объяснил Пушков.

По его словам, политика в западных странах снова формируется посредством дезинформации. Поэтому заявления Земана не являются сюрпризом для общественности.

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Напомним, сегодня президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка Чехии не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Он также добавил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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