"Очередной мешок дыма": Пушков заявил, что Земан поставил под сомнение "русскую версию" взрыва во Врбетице

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Чехии Милоша Земана на тему причастности России к взрыву в деревне Врбетице в 2014 году.

"После некоторой паузы президент Чехии Милош Земан сделал заявление. И поставил под серьёзное сомнение "русскую версию" взрыва на оружейном складе во Врбетице в далёком 2014 году", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор напомнил, что Земан призвал дождаться итогов расследования и появления доказательств.

"Доказательства не предъявляли потому, что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма", — объяснил Пушков.

По его словам, политика в западных странах снова формируется посредством дезинформации. Поэтому заявления Земана не являются сюрпризом для общественности.

Напомним, сегодня президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка Чехии не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Он также добавил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования.

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