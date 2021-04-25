"Очередной мешок дыма": Пушков заявил, что Земан поставил под сомнение "русскую версию" взрыва во Врбетице
Состоялась очередная пропагандистская атака, приправленная антироссийскими фантазиями и дезинформацией, отметил сенатор.
Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK, Сергей Бобылев
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Чехии Милоша Земана на тему причастности России к взрыву в деревне Врбетице в 2014 году.
"После некоторой паузы президент Чехии Милош Земан сделал заявление. И поставил под серьёзное сомнение "русскую версию" взрыва на оружейном складе во Врбетице в далёком 2014 году", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор напомнил, что Земан призвал дождаться итогов расследования и появления доказательств.
"Доказательства не предъявляли потому, что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма", — объяснил Пушков.
По его словам, политика в западных странах снова формируется посредством дезинформации. Поэтому заявления Земана не являются сюрпризом для общественности.
Напомним, сегодня президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка Чехии не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Он также добавил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования.
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