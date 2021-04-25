В Белгороде маленький ребёнок прыгнул в холодную реку вслед за пьяной матерью — видео

В Белгороде ребёнок прыгнул в холодную реку на глазах родителей. Видео © Соцсети

В Белгороде двухлетний мальчик решил повторить за пьяной матерью и прыгнул в холодную воду реки Северный Донец в верхней одежде. Видео опубликовали в социальных сетях, а маму мальчика привлекли к административной ответственности по статье КоАП о неисполнении или ненадлежащее исполнении родительских обязанностей.

На кадрах видно, как малыш прыгает в воду за купающимися взрослыми, после чего его вытаскивает находящаяся на берегу женщина. При этом остальных участников гулянки прыжок малыша не особо впечатлил.

Выяснилось, что женщина состоит на учете в полиции "как родитель, оказывающий отрицательное влияние на своих детей". Воспитанием мальчика занимается бабушка, а отбывает наказание в местах лишения свободы.

"В управление социальной защиты Администрации Белгорода ранее была направлена информация о положении семьи для принятия соответствующих мер. В ближайшее время будет решаться вопрос о возможности изъятия несовершеннолетних детей из семьи", — сообщили в МВД.

А недавно была опубликована видеозапись того, как воспитательница московского детского сада грубо выдёргивает спящего трёхлетнего ребёнка из кровати, а затем куда-то его уводит, после чего то же самое с ним делает и другая женщина.

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