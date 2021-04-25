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На Украине придумали водку под названием "Вакцина"

Бутылка такого напитка в пересчёте на российские деньги продаётся за 260 рублей.

25 апреля 2021, 17:31

Фото © Pixabay

Прилавки украинских магазинов пополнились новым продуктом. Им стала водка под названием "Вакцина". Креативные производители предлагают её в псевдоаптечном антураже.

Фото © "Страна"

Фото © "Страна"

Как пишет портал "Страна.ua", в рознице бутылка такого спиртного продаётся по цене 99,99 гривны (примерно 260 рублей). Чтобы добиться коммерческого успеха, производители не постеснялись указать на этикетке витамины, входящие в состав алкогольного напитка.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине выпустили "ядерную" водку из чернобыльской пшеницы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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