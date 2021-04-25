На Украине придумали водку под названием "Вакцина"
Бутылка такого напитка в пересчёте на российские деньги продаётся за 260 рублей.
Фото © Pixabay
Прилавки украинских магазинов пополнились новым продуктом. Им стала водка под названием "Вакцина". Креативные производители предлагают её в псевдоаптечном антураже.
Фото © "Страна"
Как пишет портал "Страна.ua", в рознице бутылка такого спиртного продаётся по цене 99,99 гривны (примерно 260 рублей). Чтобы добиться коммерческого успеха, производители не постеснялись указать на этикетке витамины, входящие в состав алкогольного напитка.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине выпустили "ядерную" водку из чернобыльской пшеницы.
Выбор редакции
Киевское "Динамо" выиграло чемпионат Украины впервые за пять лет
Аналитик объяснил, почему потребление алкоголя в России за 10 лет снизилось в два раза
Производство фильмов признали угрозой мировой экологии
Кинокритик назвал фаворита премии "Оскар-2021"
Лыжники Александр Большунов и Анна Жеребятьева сыграли свадьбу
Комментариев: 0