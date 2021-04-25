Лыжники Александр Большунов и Анна Жеребятьева сыграли свадьбу
Поскольку сейчас спортсмены находятся в так называемом межсезонье, они позволили себе как следует отдохнуть.
Фото © Instagram / sports_interes
Российский лыжник Александр Большунов, ставший в этом году во второй раз победителем Кубка мира и впервые чемпионом мира, женился на "коллеге по цеху" Анне Жеребятьевой. Как сообщает kp.ru, роспись прошла в Мещанском загсе города Москвы в прошедшую пятницу, а уже на следующий день молодожёны сыграли свадьбу в Подмосковье.
Главный тренер сборной России по лыжному спорту Елена Вяльбе рассказала, что гостей на торжестве было немного. В основном родственники, близкие друзья и некоторые сокомандники. Поскольку сейчас спортсмены находятся в так называемом межсезонье, они позволили себе как следует отдохнуть.
"Они находятся в так называемом отпуске. Межсезонье. Имеют полное право и расслабиться, и повеселиться, и потанцевать. Может быть, до утра потанцевать. Я не вижу в этом никакого дурного тона или нарушения режима. Они же не в казарме находятся, не на сборах", — отметила Вяльбе.
Тренер добавила, что основные тренировки к Олимпиаде начнутся в середине мая. Для этого спортсмены поедут в горы, а также будут заниматься на роллерах.
Ранее команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России в Тюмени.
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