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Лыжники Александр Большунов и Анна Жеребятьева сыграли свадьбу

Поскольку сейчас спортсмены находятся в так называемом межсезонье, они позволили себе как следует отдохнуть.

25 апреля 2021, 17:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sports_interes/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sports_interes</a></p>

Фото © Instagram / sports_interes

Российский лыжник Александр Большунов, ставший в этом году во второй раз победителем Кубка мира и впервые чемпионом мира, женился на "коллеге по цеху" Анне Жеребятьевой. Как сообщает kp.ru, роспись прошла в Мещанском загсе города Москвы в прошедшую пятницу, а уже на следующий день молодожёны сыграли свадьбу в Подмосковье.

Главный тренер сборной России по лыжному спорту Елена Вяльбе рассказала, что гостей на торжестве было немного. В основном родственники, близкие друзья и некоторые сокомандники. Поскольку сейчас спортсмены находятся в так называемом межсезонье, они позволили себе как следует отдохнуть.

Стало известно, сколько денег заработал лыжник Большунов по итогам Кубка мира

Стало известно, сколько денег заработал лыжник Большунов по итогам Кубка мира

"Они находятся в так называемом отпуске. Межсезонье. Имеют полное право и расслабиться, и повеселиться, и потанцевать. Может быть, до утра потанцевать. Я не вижу в этом никакого дурного тона или нарушения режима. Они же не в казарме находятся, не на сборах", — отметила Вяльбе.

Тренер добавила, что основные тренировки к Олимпиаде начнутся в середине мая. Для этого спортсмены поедут в горы, а также будут заниматься на роллерах.

Ранее команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России в Тюмени.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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