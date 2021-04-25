Мясников рассказал о "тихом убийце", который медленно разрушает кости

Треть женского и пятая часть мужского населения в возрасте старше 50 лет подвержены остеопорозу, который в народе называют "тихим убийцей". Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, одним из самых опасных последствий заболевания являются переломы, так как кости теряют былую массу. Чтобы этого избежать, Мясников посоветовал употреблять кальций.

"Причём одна половина должна быть в таблетках, а другая — поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Больше всего развитию остеопороза подвержены люди с низким весом, без должной физической активности, а также курильщики. У последних костная масса в среднем снижается на 10%. Подросткам врач посоветовал больше заниматься спортом, не избегать физических нагрузок, а также отказаться от газированных лимонадов, которые препятствуют набору костной массы.

Ранее Александр Мясников рассказал, почему полный отказ от алкоголя может быть смертельно опасным.

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