Супруги похудели вместе на 195 кг и благодаря этому стали родителями спустя 7 лет неудачных попыток

Супруги из Северной Калифорнии вместе похудели на 195 кг, чтобы наконец-то стать родителями. В течение семи лет все их попытки оказывались безрезультатными, поэтому врачи посоветовали им сначала заняться своим здоровьем. В результате 37-летний Дастин Холл сбросил 144 кг, а его 34-летняя жена Ракель — более 52 кг. Сейчас влюблённые выглядят так, словно это совсем другие люди, сообщает Yahoo Style UK.

Я бы точно не смог быть активным отцом. Да что уж говорить, я даже шнурки на собственных ботинках не мог завязать Дастин Холл

Фото © Instagram / rocky_hall

В 2016 году Дастин перенёс шунтирование желудка, и уже через два года похудел с 242 до 98 кг, придерживаясь также специальной диеты. Ракель вдохновилась его результатами и тоже согласилась на операцию. И уже в апреле 2020 года она узнала, что беременна.

Фото © Instagram / rocky_hall

Быть мамой стоит всех тех мучений, через которые я прошла, чтобы похудеть. Каждой сожжённой калории, каждого мгновения в спортзале. Врач меня предупредил, что если я не займусь своим здоровьем, то через полгода меня уже не будет в живых. И этот разговор словно отрезвил меня Ракель Холл

Фото © Instagram / rocky_hall

Оказалось, что Дастин ничего не понимал в правильном питании. Раньше его рацион мог состоять из 13–15 тыс. калорий, при этом он выпивал несколько литров содовой и постоянно ел фастфуд. Ракель недалеко ушла от мужа, заработав себе синдром поликистозных яичников, который и стал причиной того, что она не могла забеременеть. Но разговор с врачом изменил всё. Теперь их свидания — это совместные тренировки и походы по горам.

Потеря веса позволила мне начать ту жизнь, о которой я и не мечтала. Это словно самый удивительный сон, и даже лучше: я такого не могла представить Ракель Холл

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