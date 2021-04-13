Преображение девушки из Москвы сводит с ума, ведь из невзрачной школьницы она стала идеалом красоты

Эмилия Данилевская ведёт блог на YouTube больше восьми лет. На видео девушка обсуждает новости из мира моды, шоу-бизнеса и своей жизни. Но ещё несколько лет назад единственное, о чём она могла думать, — это её вес. В 13 лет девочка весила 76 кг, на что часто обращали внимание одноклассники и даже учителя. Но блог и подписчики вернули ей уверенность в себе и дали сил справиться с лишним весом.

Кадры из видео © TikTok / amydanilevskaya

К началу 2021 года Эмилия перебралась из родного Челябинска в Москву. Теперь на её YouTube-канале больше 800 тысяч подписчиков, а недавно девушка решила захватить ещё и TikTok. Данилевская поучаствовала в тренде, в котором пользователи соцсети сравнивают свои старые и свежие фотографии, показывая, как сильно они преобразились за последнее время. Кажется, ничего более впечатляющего в соцсети давно не видели.

Видео © TikTok / amydanilevskaya

Трансформация Эмилии так впечатлила тиктокеров, что видео за несколько дней набрало больше трёх миллионов просмотров. Судя по комментариям, история Данилевской обнадёжила многих подростков.

Кадры из видео © TikTok / amydanilevskaya

А какую комбинацию нажать, чтобы так же перезагрузиться? hotwheelsmsk

Вот это апгрейд emily.slv

Та самая девочка, которой ты отказал в шестом классе wez.zzzz

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