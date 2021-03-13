Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём
Кате Пушкарёвой понадобилось две сотни серий на то, чтобы стать красоткой. Героиня этого материала перевоплотилась за считаные минуты и почти так же быстро стала TikTok-звездой.
Фабиола fabiola.baglieri из Рима уже давно публикует в своём TikTok-аккаунте ролики, в которых она преображается в разных героинь, чья внешность сильно отличается от идеалов. Эти видео обожают немногочисленные фанаты итальянки, но недавно один такой пост значительно расширил аудиторию девушки. На записи Фабиола показала, как она перевоплощается из своего персонажа в красотку, и это — магия наяву.
Вначале итальянка позирует перед камерой "без косметики": с монобровью, растрёпанными волосами, пушком над губой и неудачными аксессуарами. Дальше девушка показывает своё преображение: нарисованные усы и бровь исчезают вместе с очками и серьгами. После этого — немного косметики, и вот Фабиола уже больше похожа на красоток с обложек журналов, чем на дурнушку.
Ролик с преображением мигом стал вирусным. За несколько дней его посмотрели почти 25 миллионов раз. В комментариях пользователи соцсети со всего мира восхитились навыками итальянки. А россияне заметили невероятную схожесть Фабиолы с героиней сериала "Не родись красивой" Катей Пушкарёвой. А вот финальный результат больше напоминал уже сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер.
ЕКАТЕРИНА ПУШКАРЁВА???
Доказательство того, что не существует некрасивых людей, бывают неухоженные)
Ты превратилась из мистера Бина в Кайли Дженнер
WOW-video
В магазине камера сняла настоящую мистику с газировкой, которая не повторится ещё миллион лет
сегодня в 08:00
Маму-кошку разлучили с котёнком на время болезни, и видео с их следующей встречей растрогает любого
вчера в 06:49
Появилось пикантное видео, где Агату Муцениеце дерзко хватает за пятую точку женатый режиссёр
11 марта, 16:27
Выбор редакции
Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда
В магазине камера сняла настоящую мистику с газировкой, которая не повторится ещё миллион лет
Модели-близняшки вместе сделали невероятное, надев такое бикини, что никто не смог оторваться от фото
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, откуда у Порошенко $45 миллионов
Рижский депутат прокомментировал обыски у русскоязычных журналистов
Комментариев: 0