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Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём

Кате Пушкарёвой понадобилось две сотни серий на то, чтобы стать красоткой. Героиня этого материала перевоплотилась за считаные минуты и почти так же быстро стала TikTok-звездой.

13 марта 2021, 12:51

Кадры из видео © TikTok / fabiola.baglieri

Фабиола fabiola.baglieri из Рима уже давно публикует в своём TikTok-аккаунте ролики, в которых она преображается в разных героинь, чья внешность сильно отличается от идеалов. Эти видео обожают немногочисленные фанаты итальянки, но недавно один такой пост значительно расширил аудиторию девушки. На записи Фабиола показала, как она перевоплощается из своего персонажа в красотку, и это — магия наяву.

Кадры из видео © TikTok / fabiola.baglieri

Вначале итальянка позирует перед камерой "без косметики": с монобровью, растрёпанными волосами, пушком над губой и неудачными аксессуарами. Дальше девушка показывает своё преображение: нарисованные усы и бровь исчезают вместе с очками и серьгами. После этого — немного косметики, и вот Фабиола уже больше похожа на красоток с обложек журналов, чем на дурнушку.

Кадры из видео © TikTok / fabiola.baglieri

Кадры из видео © TikTok / fabiola.baglieri

Ролик с преображением мигом стал вирусным. За несколько дней его посмотрели почти 25 миллионов раз. В комментариях пользователи соцсети со всего мира восхитились навыками итальянки. А россияне заметили невероятную схожесть Фабиолы с героиней сериала "Не родись красивой" Катей Пушкарёвой. А вот финальный результат больше напоминал уже сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер.

ЕКАТЕРИНА ПУШКАРЁВА???

iamwitchh

Доказательство того, что не существует некрасивых людей, бывают неухоженные)

dariyr

Ты превратилась из мистера Бина в Кайли Дженнер

destiinny_

Школьница хотела ровный загар, но неправильно подобранное средство превратило её в умпа-лумпу

Школьница хотела ровный загар, но неправильно подобранное средство превратило её в умпа-лумпу

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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