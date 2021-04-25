Не пойман — не вор: 10 анонимных признаний от супругов, которые тайно снимают кольца
В приложении Whisper всем желающим задали вопрос, снимали ли они когда-нибудь обручальные кольца, если да, то почему? Многие пользователи Сети анонимно ответили на него, и их причины поражают своим разнообразием — от простых бытовых до попыток измены.
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Я снимаю своё кольцо только по особым случаям. Например, приготовление хлеба или тефтелек
Когда меня тормозит полиция, то я всегда снимаю кольцо и пытаюсь при помощи флирта избавиться от штрафа...
Гиф © Giphy
Иногда, когда я одна дома, то снимаю кольцо и притворяюсь, что свободна. Лучше бы я никогда не выходила за него замуж
Каждый раз, как я иду в прачечную, я снимаю кольцо на случай, если столкнусь там со своим соседом-красавчиком
Гиф © Giphy
Я всегда снимаю кольцо, когда иду в туалет. Я смертельно боюсь, что оно упадёт в унитаз
Я всегда снимаю кольцо во время путешествий — это мера предосторожности. У моего друга убили отца в Индии из-за часов. Поэтому я расслабляюсь, глубоко дышу и верю своему мужу
Гиф © Giphy
Я всегда снимаю кольцо, когда иду в бар или гулять. Не потому, что недовольна браком или ищу себе нового мужа, а потому, что кольцо автоматически воспринимается как вызов и меня просто не могут оставить в покое
Я снимаю кольцо перед походом на работу, чтобы там подкатывать к горячим посетительницам. Я работаю в казино
Гиф © Giphy
Я преподаю пол-дэнс и работаю в баре. Всегда для этого снимаю кольцо — так дела идут в гору
Я на последнем месяце беременности и вынуждена снимать кольцо из-за того, что отекают пальцы. Я уже миллион осуждающих взглядов получила и выговоры о том, что я разрушила свою жизнь, залетев до брака...
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