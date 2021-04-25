Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

15 нелепых иллюстраций из прошлого, показывающих, как наши предки представляли будущее

Вопросами, каким будет наш мир завтра, задавались все великие и не очень умы человечества. Особенно забавно смотреть на эти идеи, когда уже живёшь в том "далёком неизведанном будущем". В подборке ниже — 15 концепций из прошлого века, которые кажутся абсурдными, но всё равно вызывают детский восторг.

25 апреля 2021, 13:00

Фото © Reddit / captainmagictrousers, abt137

1930 году художник нарисовал своё видение будущего"

Фото © Reddit / kt0me

Фото © Reddit / kt0me

"Как видели будущее сферы доставки еды в 1940-е годы"

Фото © Reddit / abdouhlili

Фото © Reddit / abdouhlili

"Самоуправляемые автомобили будущего, 1960-е"

Фото © Reddit / abt137

Фото © Reddit / abt137

"Будущее телефонов, 1956 год"

Фото © Reddit / Known_Marzipan_2629

Фото © Reddit / Known_Marzipan_2629

"Футуристическая концепция авиалайнера 1970-х годов"

Фото © Reddit / bignjbagel

Фото © Reddit / bignjbagel

"1969 год. Как в Японии видели классную комнату. Весьма странный момент с маленькими роботами, которые лупят учащихся по голове, когда они плохо себя ведут"

Фото © Reddit / abt137

Фото © Reddit / abt137

"Как НАСА представляло себе жизнь в космосе"

Фото © Reddit / Rick Guidice

Фото © Reddit / Rick Guidice

"Онлайн-шопинг. Концепт 1940-х годов"

Фото © Reddit / earthmoonsun

Фото © Reddit / earthmoonsun

"Футуристическое семейное путешествие от Брюса Макколла"

Фото © Reddit / earthmoonsun

Фото © Reddit / earthmoonsun

"Как представляли будущее в Советском Союзе 1930-х годов"

Фото © Reddit / TarOfficial

Фото © Reddit / TarOfficial

"Город будущего, придуманный в 1908 году"

Фото © Reddit / PapaP123

Фото © Reddit / PapaP123

"Подростки XXI века"

Фото © Reddit / joelschlosberg

Фото © Reddit / joelschlosberg

"Приз в категории "Худший дизайн космического костюма"

Фото © Reddit / captainmagictrousers

Фото © Reddit / captainmagictrousers

"Защищённый от ядерной атаки подземный город под Манхэттеном, 1969. Автор — Оскар Ньюман"

Фото © Reddit / earthmoonsun

Фото © Reddit / earthmoonsun

"Нидерланды будущего, нарисованные в 1970 году"

Фото © Reddit / molnix

Фото © Reddit / molnix

Это лишь крошечная часть футуристических идей наших предков. Чуть больше — в материале Bored Panda.

"Симпсоны" снова предсказали будущее: пандемия и шершни-убийцы уже стали реальностью

"Симпсоны" снова предсказали будущее: пандемия и шершни-убийцы уже стали реальностью

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

С кем эти парни начинали встречаться, а что получили: 10 преображений девушек, и не в лучшую сторону

вчера в 15:00

"Детей не вижу": Экстрасенс предсказал изуродованной экс-жене Аршавина богатого мужа

27 марта, 11:24

У блогера в прямом смысле вылетают глаза из орбит, и это зрелище не удастся забыть ещё долго — видео

сегодня в 12:00

СМИ: Виновником смертельного ДТП в Хабаровске оказался родственник экс-губернатора Фургала

сегодня в 13:14

В России проверят учебники по истории после замечания Путина

сегодня в 13:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1