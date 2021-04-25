15 нелепых иллюстраций из прошлого, показывающих, как наши предки представляли будущее

"В 1930 году художник нарисовал своё видение будущего"

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"Как видели будущее сферы доставки еды в 1940-е годы"

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"Самоуправляемые автомобили будущего, 1960-е"

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"Будущее телефонов, 1956 год"

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"Футуристическая концепция авиалайнера 1970-х годов"

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"1969 год. Как в Японии видели классную комнату. Весьма странный момент с маленькими роботами, которые лупят учащихся по голове, когда они плохо себя ведут"

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"Как НАСА представляло себе жизнь в космосе"

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"Онлайн-шопинг. Концепт 1940-х годов"

Фото © Reddit / earthmoonsun

"Футуристическое семейное путешествие от Брюса Макколла"

Фото © Reddit / earthmoonsun

"Как представляли будущее в Советском Союзе 1930-х годов"

Фото © Reddit / TarOfficial

"Город будущего, придуманный в 1908 году"

Фото © Reddit / PapaP123

"Подростки XXI века"

Фото © Reddit / joelschlosberg

"Приз в категории "Худший дизайн космического костюма"

Фото © Reddit / captainmagictrousers

"Защищённый от ядерной атаки подземный город под Манхэттеном, 1969. Автор — Оскар Ньюман"

Фото © Reddit / earthmoonsun

"Нидерланды будущего, нарисованные в 1970 году"

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Это лишь крошечная часть футуристических идей наших предков. Чуть больше — в материале Bored Panda.

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