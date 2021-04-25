15 нелепых иллюстраций из прошлого, показывающих, как наши предки представляли будущее
Вопросами, каким будет наш мир завтра, задавались все великие и не очень умы человечества. Особенно забавно смотреть на эти идеи, когда уже живёшь в том "далёком неизведанном будущем". В подборке ниже — 15 концепций из прошлого века, которые кажутся абсурдными, но всё равно вызывают детский восторг.
Фото © Reddit / captainmagictrousers, abt137
"В 1930 году художник нарисовал своё видение будущего"
Фото © Reddit / kt0me
"Как видели будущее сферы доставки еды в 1940-е годы"
Фото © Reddit / abdouhlili
"Самоуправляемые автомобили будущего, 1960-е"
"Будущее телефонов, 1956 год"
Фото © Reddit / Known_Marzipan_2629
"Футуристическая концепция авиалайнера 1970-х годов"
Фото © Reddit / bignjbagel
"1969 год. Как в Японии видели классную комнату. Весьма странный момент с маленькими роботами, которые лупят учащихся по голове, когда они плохо себя ведут"
"Как НАСА представляло себе жизнь в космосе"
Фото © Reddit / Rick Guidice
"Онлайн-шопинг. Концепт 1940-х годов"
"Футуристическое семейное путешествие от Брюса Макколла"
"Как представляли будущее в Советском Союзе 1930-х годов"
Фото © Reddit / TarOfficial
"Город будущего, придуманный в 1908 году"
Фото © Reddit / PapaP123
"Подростки XXI века"
Фото © Reddit / joelschlosberg
"Приз в категории "Худший дизайн космического костюма"
Фото © Reddit / captainmagictrousers
"Защищённый от ядерной атаки подземный город под Манхэттеном, 1969. Автор — Оскар Ньюман"
"Нидерланды будущего, нарисованные в 1970 году"
Фото © Reddit / molnix
Это лишь крошечная часть футуристических идей наших предков. Чуть больше — в материале Bored Panda.
WOW-news
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