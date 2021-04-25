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Блогерша из Питера посвятила себя бодипозитиву, доказав, что нет ничего лучше пышных форм: 10 фото

Девушка учится любить себя, размещая в аккаунте откровенные фото, и помогает пользователям посмотреть на свои тела другими глазами.

25 апреля 2021, 11:00

Фото © Instagram / winivino

У блогерши из Питера Маши winivino в "Инстаграме" 1,1 млн подписчиков, многие из которых благодаря ей приобщаются к идеям о том, что себя нужно любить в любом виде

Фото © Instagram / winivino

Фото © Instagram / winivino

Девушка не боится показывать свои пышные формы в белье и продвигать идеи бодипозитива. Она признавалась, что раньше много раз резко сбрасывала и набирала вес и боролась с расстройством пищевого поведения

Фото © Instagram / winivino

Фото © Instagram / winivino

Едкие чужие комментарии действовали на блогершу удручающе. Она даже хотела сделать операцию по подтяжке "большой и тяжёлой" груди. Девушку с четвёртым размером упрекали в том, что в 19 лет у неё бюст висит, а не "стоит"

Фото © Instagram / winivino

Фото © Instagram / winivino

Один раз, года два назад, я ходила в компании своих друзей в футболке без лифчика, через футболку было видно очертание моей груди. В тот день один из моих друзей вежливо подметил: "Маш, у тебя грудь висит". Все вокруг услышали это, а мне хотелось провалиться под землю. Эта фраза застряла тогда в голове надолго

Маша winivino

Фото © Instagram / winivino

Фото © Instagram / winivino

Однако номер пластического хирурга Маша тогда удалила, потому что поняла, что "каждый человек имеет право нравиться себе таким, какой он есть". И теперь советует подписчикам не только принимать себя, но и "жить в кайф" без оглядки на страхи и стереотипы

Фото © Instagram / winivino

Фото © Instagram / winivino

Не стоит ждать любви и отношений мечты для того, чтобы наконец начать жить. Не стоит ждать, пока у вас появится та самая крутая компания друзей, как из американских фильмов, чтобы начать путешествовать с ними и веселиться. Мы сами создаём себе моменты. Мы сами наполняем свою жизнь. И если сейчас вам не с кем строить ту самую жизнь мечты, постройте её прежде всего для самого себя

Маша winivino

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Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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