Девушка вышла замуж за 60-летнего свёкра, в которого влюбилась ещё во время брака с его пасынком

31-летняя Эрика Квиггл из Харродсбурга, США, поняла, что у неё есть чувства к отчиму её мужа Джеффу Квигглу, ещё когда они были в отношениях с супругом. Девушка была замужем за Джастином Тоуэллом, а Джефф женат на его маме. В 2017 году отношения Эрики пошатнулись и пара решила расстаться. Тогда Джефф был единственным, кто поддержал бывшую сноху, не подозревая, к чему это приведёт.

Девушка призналась в своих чувствах свёкру. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, мужчина раскрыл, что испытывает то же самое. Вскоре после этого он ушёл от жены и вместе с Эрикой они рассказали всем о начале отношений. Новости вызвали немало споров, но, несмотря на осуждение, пара уверена: их чувства стоят того, пишет Daily Mail .

Это звучит скандально, но у нас была такая любовь, которую было невозможно просто заглушить. Несмотря ни на что, наши отношения сейчас идеальные. Джефф — молодая душа, а я — наоборот. Он смеётся, когда я так говорю, но у нас всё вышло

Теперь Джефф вместе с Эрикой воспитывают и девятилетнего сына девушки от прошлого брака, и их общую дочурку Брексли, которой скоро исполнится три года. Бывший муж Эрики оказался понимающим человеком. Они общаются, он регулярно берёт сына к себе на выходные, хоть сам тоже обзавёлся новой семьёй.

А Джефф наслаждается всеми плюсами отцовства в 60 лет и до сих пор не может поверить в то, что он смог встретить свою родственную душу в таком возрасте.