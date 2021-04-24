"Раба" китайской "Фабрики звёзд" Лелуша скоро отпустят домой в Россию — видео

Дело в том, что, несмотря на всё неумение петь и танцевать, фанаты настолько полюбили Влада, что постоянно голосовали за него. Так он продержался в Produce Camp до финиша, хотя изначально был там как переводчик.

Но, к счастью, вскоре Лелуш отправится домой, теперь даже огромные штрафы, которыми запугивали его организаторы проекта, не помешают парню вернуться на родину. Кстати, россияне даже запустили в соцсетях хештег FreeLelush, чтобы за Влада больше не голосовали и он покинул шоу. Во время участия в телешоу от намёков о том, что он хочет покинуть проект, Лелуш и сам перешёл к просьбам перестать голосовать за него. Но ведущие и судьи ему не помогали. Напротив, всячески подшучивали над ним из-за его необщительности.