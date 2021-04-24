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С кем эти парни начинали встречаться, а что получили: 10 преображений девушек, и не в лучшую сторону

В отношениях человек меняется не только психически, но и внешне. Таким случаям пользовательницы русскоязычного "Тиктока" даже посвятили целый тред. В подборке ниже десять девушек, которые в отношениях показали свои настоящие личности.

24 апреля 2021, 15:00

Кадры из видео © TikTok / vkusno_kate

"Когда начинал встречаться с анорексичкой, а она ушла в рекавери..."

Кадры из видео © TikTok / berrrchik

Кадры из видео © TikTok / berrrchik

"Кис-кис"

Кадры из видео © TikTok / valeraprivet23

Кадры из видео © TikTok / valeraprivet23

"Когда твоя подруга с РПП 👍🏼"

Кадры из видео © TikTok / liza_dobroia

Кадры из видео © TikTok / liza_dobroia

"+30 кг за полтора месяца. Обожаю"

Кадры из видео © TikTok / roxienas

Кадры из видео © TikTok / roxienas

"😂😂😂"

Кадры из видео © TikTok / naumova_109

Кадры из видео © TikTok / naumova_109

"Вот такой я была и стала, как вам?"

Кадры из видео © TikTok / vkusno_kate

Кадры из видео © TikTok / vkusno_kate

"В 17 выгляжу лучше чем в 22 😰"

Кадры из видео © TikTok / mulan2398

Кадры из видео © TikTok / mulan2398

"Мото-мото какое-то уже"

Кадры из видео © TikTok / mirra.murr

Кадры из видео © TikTok / mirra.murr

"А, ой 😂😂😂"

Кадры из видео © TikTok / maria_rb_

Кадры из видео © TikTok / maria_rb_

"Извините!"

Кадры из видео © TikTok / viksdaysik

Кадры из видео © TikTok / viksdaysik

Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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