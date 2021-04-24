С кем эти парни начинали встречаться, а что получили: 10 преображений девушек, и не в лучшую сторону
В отношениях человек меняется не только психически, но и внешне. Таким случаям пользовательницы русскоязычного "Тиктока" даже посвятили целый тред. В подборке ниже десять девушек, которые в отношениях показали свои настоящие личности.
"Когда начинал встречаться с анорексичкой, а она ушла в рекавери..."
Кадры из видео © TikTok / berrrchik
"Кис-кис"
Кадры из видео © TikTok / valeraprivet23
"Когда твоя подруга с РПП 👍🏼"
Кадры из видео © TikTok / liza_dobroia
"+30 кг за полтора месяца. Обожаю"
Кадры из видео © TikTok / roxienas
"😂😂😂"
Кадры из видео © TikTok / naumova_109
"Вот такой я была и стала, как вам?"
"В 17 выгляжу лучше чем в 22 😰"
Кадры из видео © TikTok / mulan2398
"Мото-мото какое-то уже"
Кадры из видео © TikTok / mirra.murr
"А, ой 😂😂😂"
Кадры из видео © TikTok / maria_rb_
"Извините!"
Кадры из видео © TikTok / viksdaysik
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