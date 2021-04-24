С кем эти парни начинали встречаться, а что получили: 10 преображений девушек, и не в лучшую сторону

"Когда начинал встречаться с анорексичкой, а она ушла в рекавери..."

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"Кис-кис"

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"Когда твоя подруга с РПП 👍🏼"

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"+30 кг за полтора месяца. Обожаю"

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"😂😂😂"

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"Вот такой я была и стала, как вам?"

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"В 17 выгляжу лучше чем в 22 😰"

Кадры из видео © TikTok / mulan2398

"Мото-мото какое-то уже"

Кадры из видео © TikTok / mirra.murr

"А, ой 😂😂😂"

Кадры из видео © TikTok / maria_rb_

"Извините!"

Кадры из видео © TikTok / viksdaysik

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