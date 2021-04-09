Девушка рассмешила TikTok, показав, что стало с её безумно красивым парнем за полтора года отношений

Тикток-блогерша hollymillstbe покорила соцсеть, показав, как изменился её молодой человек за полтора года отношений. Обычно в таких случаях стараются хвастаться какими-то улучшениями. Это не тот случай. На первом фото парня Холли он выглядит отлично: рельефный пресс, аккуратная борода, стрижка. Тогда юноша ещё и не подозревал, в кого превратится через несколько месяцев.

Скажем, так ему комфортнее Hollymillstbe

Кадры из видео © TikTok / hollymillstbe

За время отношений пресс юноши куда-то пропал, а стрижка трагическим образом превратилась в нечто бесформенное. Правда, винить Холли за "даунгрейд" парня не стоит. Через считаные месяцы после их знакомства на мир обрушилась пандемия — юноша был далеко не единственным, кто потерял блеск в глазах и набрал лишние килограммы. Хотя даже на свежем фото молодой человек улыбается — значит, не всё потеряно.

Кадры из видео © TikTok / hollymillstbe

Когда Холли опубликовала ролик, он быстро стал вирусным. За пару недель его посмотрело больше 80 тысяч человек, пишет Daily Star. Вот только не все посчитали видео забавным. Многие заметили, что девушка просто издевается над своим любимым, и если бы что-то подобное выкинул парень — в Сети бы его тут же загрызли. Впрочем, некоторые заступились за блогершу — её просто неправильно поняли.

А теперь представьте, если бы такое запостил парень. Вот шуму-то в комментариях было Epictiktokerhere69

Она имеет в виду, что умеет готовить — и ему это нравится Abidsofian7

Авторы