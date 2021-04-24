Проповедника затравили в соцсетях, увидев его счастливое фото с моделями в неприличных платьях

Священника позвала на мероприятие инстаграм-блогерша Надира Исаак, которая презентовала свой новый косметический продукт. И в какой-то момент Амин, широко улыбаясь, предстал рядом с ней и ещё одной моделью.

Фото © Instagram / nadiraisaac

Обе девушки позировали в тонких белых платьях, которые подчёркивали каждый изгиб их соблазнительных фигур. Кадры вышли настолько эффектными, что Надира поделилась ими в "Инстаграме", после чего пользователи обрушили на проповедника свой гнев.

Фото © Instagram / nadiraisaac, Twitter / LobakMerahMY

Юзеры заявляли, что платья были слишком сексуальными и что девушки не должны были обнажаться во время священного месяца, пишет World of buzz. При этом многим не понравилось, что проповедник радостно улыбался.

Фото © Instagram / nadiraisaac

В своё оправдание Амин сказал, что он стоял рядом, но не прикасался к красавицам. А суровое лицо для снимка делать было бы странно. Он отметил, что, прежде чем принять приглашение, посоветовался с женой и коллегами. Тем не менее проповедник всё равно попросил прощения у тех, кого внезапно обидел.

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