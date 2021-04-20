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Актрису приговорили к трём месяцам тюрьмы, когда увидели её голое фото с 7-летним сыном

Приговор спровоцировал международный скандал, так как многие сочли его слишком суровым.

20 апреля 2021, 13:14

Фото © Instagram / akuapem_poloo

В июле прошлого года актриса Розмонд Браун, также известная как Акуапем Полоо, необычно поздравила своего сына с семилетием. Артистка из Ганы выложила в "Инстаграме" фото, где она позирует голой, сидя перед своим полуобнажённым ребёнком. При этом грудь девушки прикрыта волосами.

Фото © Instagram / akuapem_poloo

Фото © Instagram / akuapem_poloo

Однако кадр вызвал общественный резонанс — и 31-летнюю мать-одиночку привлекли к суду. И теперь Розмонд признали виновной в размещении "непристойных материалов" и совершении "домашнего насилия, которое подрывает личную жизнь другого человека или может нанести ущерб чьему-либо достоинству и самооценке", пишет The Sun.

Фото © Instagram / akuapem_poloo

Фото © Instagram / akuapem_poloo

Спрашивала ли она разрешения ребёнка перед тем, как опубликовать указанную фотографию? Уважала ли она права ребёнка? Нет

Судья

Фото © Instagram / akuapem_poloo

Фото © Instagram / akuapem_poloo

В итоге за обнажённую съёмку актрису приговорили к 90 дням тюрьмы, что спровоцировало международный скандал. Многие сочли приговор слишком суровым и заявили, что жестоко разлучать мать и ребёнка из-за подобного снимка. Среди тех, кто встал на защиту Розмонд, в том числе и популярная американская хип-хоп-исполнительница Карди Би.

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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