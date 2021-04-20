Актрису приговорили к трём месяцам тюрьмы, когда увидели её голое фото с 7-летним сыном

В июле прошлого года актриса Розмонд Браун, также известная как Акуапем Полоо, необычно поздравила своего сына с семилетием. Артистка из Ганы выложила в "Инстаграме" фото, где она позирует голой, сидя перед своим полуобнажённым ребёнком. При этом грудь девушки прикрыта волосами.

Фото © Instagram / akuapem_poloo

Однако кадр вызвал общественный резонанс — и 31-летнюю мать-одиночку привлекли к суду. И теперь Розмонд признали виновной в размещении "непристойных материалов" и совершении "домашнего насилия, которое подрывает личную жизнь другого человека или может нанести ущерб чьему-либо достоинству и самооценке", пишет The Sun.

Фото © Instagram / akuapem_poloo

Спрашивала ли она разрешения ребёнка перед тем, как опубликовать указанную фотографию? Уважала ли она права ребёнка? Нет Судья

Фото © Instagram / akuapem_poloo

В итоге за обнажённую съёмку актрису приговорили к 90 дням тюрьмы, что спровоцировало международный скандал. Многие сочли приговор слишком суровым и заявили, что жестоко разлучать мать и ребёнка из-за подобного снимка. Среди тех, кто встал на защиту Розмонд, в том числе и популярная американская хип-хоп-исполнительница Карди Би.

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