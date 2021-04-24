В финал детского "Голоса" прошли 9 подростков, но победитель уже известен

На шоу "Голос. Дети" определены имена всех финалистов. В дополнительном этапе наставники отобрали ещё по одному участнику, и теперь 30 апреля за победу в восьмом сезоне будут бороться девять человек. В данный момент самые большие шансы на победу у команды Крида. Баста и Лобода, несмотря на опыт, испытывают явные проблемы с репертуаром, чего не ожидали их подопечные, которые, выбирая команду на слепых прослушиваниях, никак не думали, что им не дадут раскрыться.

Всё смешалось

В этом сезоне у продюсеров франшизы была очень сложная задача: им нужно было поднять рейтинги за счёт привлечения новой аудитории, но при этом удержать и старую. То есть, выражаясь сленгом зрителей, нужно было "любителей песен Градского поженить с тиктокерами". Справились ли они — покажут итоговые цифры рейтингов проекта (в данный момент они сопоставимы с прошлым сезоном), но уже ясно, что "всё смешалось в доме Облонских".

Эгоизм

Каждый наставник лепил свою команду спорными методами. Лобода была явно увлечена собственной персоной и пыталась хайпануть за счёт своего слишком откровенного наряда и слишком вызывающего поведения. Дети, которые пока не очень понимают, что такое эгоизм, шли в команду украинской певицы в надежде, что она сделает им шоу. У Лободы такое реноме — она завоевала свою популярность скорее подачей, упаковкой, провокациями, нежели содержанием, идеальным вокалом и любовью к аудитории. На деле же оказалось, что звезде не очень хотелось тратить много сил и энергии на "Голос".

Репертуар у её команды, начиная с поединков, был как минимум странным, а действительно потрясающего шоу зрители так и не дождались. Возможно, это связано с тем, что во время съёмок Лобода заболела коронавирусом. Но сейчас она точно здорова — финал покажет её действительное отношение к детям и проекту. В решающий этап Лобода идёт с Юлией Гавриловой, Софией Фантой и Владиславом Тюкиным.

Сдулся

Баста на протяжении всех выпусков троллил Егора Крида, а в итоге был вынужден признать, что ему самому давно пора на покой. В течение всего шоу он старался удержать среднюю планку, не падая ниже Лободы, но и не выпячивая свой хип-хоп выше головы Крида. На поединках, по всеобщему признанию зрителей, он сделал лучшее шоу, но затем будто сдался. Был максимально сдержан в выражениях, никого не пытался уколоть и говорил всем участникам лишь общие слова. Было полное ощущение, что он смирился с тем, что от него уже ничего не зависит. В финал с ним вышли Тимофей Завалинич, Мария Политикова и Кира Гоголадзе.

Всё чаще я чувствую себя Градским. Я там самый старый, а они какие-то "тиктоки" обсуждают, какие-то видео. Мне в такие минуты хочется уехать домой Баста

Свежак

О том, как Крид привнёс свежее дыхание в проект, Лайф недавно писал, но, как выяснилось, и ему не дали развернуться в полной мере. Егор рассказал, что те песни, которые он предлагал для исполнения, "зарубались" продюсерами.

Я подбираю песню, а мне говорят, что это неизвестная песня для аудитории Первого канала. Я говорю: "Ну, может быть, вы не зря посадили в кресло Егора Крида, так как я хочу привносить что-то новое Егор Крид

Тем не менее именно команда Крида является фаворитом, если судить по реакции зрителей. Его больше всего хвалят в комментариях, у выступлений членов его команды больше всего просмотров в соцсетях. Понятно, что эти цифры и аудитория эфирного Первого канала отличаются. С точки зрения пользователей YouTube, самая популярная участница этого сезона — Анна Волкова, она своими слепыми прослушиваниями уже собрала почти три миллиона просмотров. Это в три раза больше, чем у других сильных финалистов — Лизы Трофимовой, Тимофея Завалинича и Алисы Трифоновой. При этом понятно, что шансов победить в финале у этой восьмилетней девочки меньше, чем у других ребят. Такой вывод напрашивается, если взглянуть на финалистов всех предыдущих сезонов: малыши не побеждают... Может быть, это несправедливо, но это реальность. В общем, как бы то ни было, показатель просмотров свидетельствует о том, что пока Крид делает всё правильно. Можно даже составить своеобразный рейтинг наставников, где цифры отражают суммарное число просмотров троих участников, которых они отобрали в финал: Крид — 4,6 миллиона, Баста — 1,8, Лобода — 1,7.

Победа

Но есть ещё одна участница восьмого сезона шоу "Голос. Дети", которая не собрала миллионы просмотров, на слепых прослушиваниях не заставила всех судей повернуться к себе с первых же нот, но которую зрители запомнят победительницей. Ксения Коваленко спровоцировала такое бурное обсуждение, что рейтинги, просмотры и лайки на этом фоне просто перестают иметь значение. Число комментариев поддержки Ксюши зашкаливает.

Мало того что девочка стала жертвой неудачного эксперимента Лободы, исполнив на допэтапе индийскую песню Jogi, которая создавалась для клубов и дискотек и никак не вписывается в формат детского "Голоса", так её ещё заставили говорить слова благодарности в тот момент, когда у другого малолетнего участника на сцене случилась истерика. Конечно, Мирона Проворова тоже жаль, его срыв — это прежде всего проблема его родителей, пожелаем им лучей добра... Но то, что девятилетняя девочка из Новосибирска сумела преодолеть себя и через боль, через всхлипы и рёв Мирона сказать всем наставникам, оркестру, ведущим и зрителям слова благодарности, — это и есть победа, которая стоит гораздо больше звания победителя одного из телепроектов.

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