Ну грудь же не видна! Лобода оправдалась за декольте на детском "Голосе", но своей дочери участвовать в шоу запретила

Отгремел пятый выпуск детского "Голоса", а страсти по поводу вульгарного поведения Лободы не утихают. Вновь главной героиней шоу стала украинская певица, а не талантливые дети.

Бомбит







Уже месяц социальные сети "бомбят" певицу Светлану Лободу за её слишком откровенный наряд, который она выбрала для слепых прослушиваний. Экс-участница "ВИА Гры" даже вынуждена была оправдываться. Оказалось, что чёрный комбинезон с экстремальным декольте — единственное, что нашлось у неё в гардеробе в тот момент, когда стало ясно, что специально заказанное платье на неё не налезло.

Я заказала платье в Париже для "Голоса" абсолютно закрытое, красивое, белое. Мне его привезли, и я в него не влезла. Привезли за день до "Голоса". И я не успела его подшить, поэтому мне пришлось надеть то, что было Светлана Лобода

Вид сзади

Это признание она сделала во время эфира программы "Вечерний Ургант". Примечательно, что для съёмок передачи Лобода надела платье с ещё более откровенным вырезом, но уже сзади. Впрочем, это шоу не для детей и выходит достаточно поздно. Тем не менее ведущий высказал претензию, которую предъявляют Лободе зрители Первого канала.

Я Вас не ругаю, но скажите, вот у детей голос менялся из-за вашего декольте? У мальчиков становился он чуть ниже, когда Вы поворачивались? Ломался голос? Иван Ургант Телеведущий

Посмотрите!

Шутки шутками, но Лобода действительно не видит ничего зазорного в своём образе. Кажется, она абсолютно искренне убеждена, что раз не видно некоторых частей тела, то её внешний вид можно считать приемлемым.

И если вы обратите внимание, ничего здесь не видно. Здесь есть маленькое пёрышко на удачу, которое предназначалось моей дочери. Грудь не видна, посмотрите! Потому что она очень аккуратная Светлана Лобода

Смущённый Ургант

К слову, Ургант был явно смущён поведением певицы в студии. Особенно когда та устроила что-то вроде эротических танцев под музыку группы "Фрукты". В какой-то момент у Ивана даже стул застрял под столом... В похожей ситуации до этого оказался и Баста, к которому Лобода подсела во время слепых прослушиваний. Певица явно использовала запрещённые приёмы, чтобы оттянуть внимание на себя. Опять.

Взрослые игры

Впрочем, осуждать 38-летнюю артистку не стоит. Да, она ловит хайп, да, она перетягивает одеяло на себя, и да, массовый хейт, который она спровоцировала одним своим внешним видом, мало общего имеет с конкурсом, где талантливые дети борются за путёвку в жизнь. С другой стороны, именно умение генерировать годный контент, создавать шоу на ровном месте и рождать эмоции — это и есть стержень современного шоу-бизнеса. Возможно, поэтому Лобода как тефлоновая — морализаторство к ней не липнет, а переадресуется к родителям, которые отправляют своих детей на это шоу. Выходя за эти знаменитые двери на сцену, они на самом деле перестают быть детьми.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Может быть, поэтому сама Лобода сильно против того, чтобы её дочь принимала участие в "Голосе". Она сама рассказала, как её 10-летняя дочь Евангелина уже говорила о желании принять участие в шоу.

Ева очень рвалась в этом году на "Голос. Дети", но я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: "Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду" Светлана Лобода

Авторы