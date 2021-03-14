Ну грудь же не видна! Лобода оправдалась за декольте на детском "Голосе", но своей дочери участвовать в шоу запретила
Отгремел пятый выпуск детского "Голоса", а страсти по поводу вульгарного поведения Лободы не утихают. Вновь главной героиней шоу стала украинская певица, а не талантливые дети.
Бомбит
Уже месяц социальные сети "бомбят" певицу Светлану Лободу за её слишком откровенный наряд, который она выбрала для слепых прослушиваний. Экс-участница "ВИА Гры" даже вынуждена была оправдываться. Оказалось, что чёрный комбинезон с экстремальным декольте — единственное, что нашлось у неё в гардеробе в тот момент, когда стало ясно, что специально заказанное платье на неё не налезло.
Я заказала платье в Париже для "Голоса" абсолютно закрытое, красивое, белое. Мне его привезли, и я в него не влезла. Привезли за день до "Голоса". И я не успела его подшить, поэтому мне пришлось надеть то, что было
Вид сзади
Это признание она сделала во время эфира программы "Вечерний Ургант". Примечательно, что для съёмок передачи Лобода надела платье с ещё более откровенным вырезом, но уже сзади. Впрочем, это шоу не для детей и выходит достаточно поздно. Тем не менее ведущий высказал претензию, которую предъявляют Лободе зрители Первого канала.
Я Вас не ругаю, но скажите, вот у детей голос менялся из-за вашего декольте? У мальчиков становился он чуть ниже, когда Вы поворачивались? Ломался голос?
Посмотрите!
Шутки шутками, но Лобода действительно не видит ничего зазорного в своём образе. Кажется, она абсолютно искренне убеждена, что раз не видно некоторых частей тела, то её внешний вид можно считать приемлемым.
И если вы обратите внимание, ничего здесь не видно. Здесь есть маленькое пёрышко на удачу, которое предназначалось моей дочери. Грудь не видна, посмотрите! Потому что она очень аккуратная
Смущённый Ургант
Скриншот © YouTube / Вечерний Ургант
К слову, Ургант был явно смущён поведением певицы в студии. Особенно когда та устроила что-то вроде эротических танцев под музыку группы "Фрукты". В какой-то момент у Ивана даже стул застрял под столом... В похожей ситуации до этого оказался и Баста, к которому Лобода подсела во время слепых прослушиваний. Певица явно использовала запрещённые приёмы, чтобы оттянуть внимание на себя. Опять.
Взрослые игры
Впрочем, осуждать 38-летнюю артистку не стоит. Да, она ловит хайп, да, она перетягивает одеяло на себя, и да, массовый хейт, который она спровоцировала одним своим внешним видом, мало общего имеет с конкурсом, где талантливые дети борются за путёвку в жизнь. С другой стороны, именно умение генерировать годный контент, создавать шоу на ровном месте и рождать эмоции — это и есть стержень современного шоу-бизнеса. Возможно, поэтому Лобода как тефлоновая — морализаторство к ней не липнет, а переадресуется к родителям, которые отправляют своих детей на это шоу. Выходя за эти знаменитые двери на сцену, они на самом деле перестают быть детьми.
Фото © Instagram / lobodaofficial
Может быть, поэтому сама Лобода сильно против того, чтобы её дочь принимала участие в "Голосе". Она сама рассказала, как её 10-летняя дочь Евангелина уже говорила о желании принять участие в шоу.
Ева очень рвалась в этом году на "Голос. Дети", но я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: "Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду"
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