Звезда телешоу разделась до белья, чтобы бывший пожалел о своей лжи после этих фото с целлюлитом

28-летняя Малин Андерссон из Бедфордшира, Великобритания, решила показать фанатам в "Инстаграме", что потерял её бывший парень Майкл. Звезда телешоу "Остров любви" поделилась снимками, которые она сделала в своём саду. Девушка наслаждалась тёплой погодой, позируя в нижнем белье. Она демонстрировала себя с разных ракурсов, не стесняясь целлюлита и лишних килограммов.

Фото © Instagram / missmalinsara

Просто помните, что, когда вам сделали больно или застали врасплох, в вашей уязвимости скрыта великая сила. Даже во времена трагедии есть место для саморазвития. Пожалуйста, не позволяйте никому приглушить свет, который исходит из вашей души Малин Андерссон

Фото © Instagram / missmalinsara

Под одним из фото она подписала, что "все мужики — козлы", и похвалилась новым нижним бельём, которое отлично справлялось с поддержкой. А подписчики тут же нашли один признак, почему розовый кружевной комплект точно лучше бывшего 35-летнего парня Малин. Все 704 тысячи поклонников девушки были невероятно возмущены поведением Майкла, с которым звезда встречалась полтора года, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / missmalinsara

Малин была невероятно счастлива в отношениях, пока к ней не обратилась некая Ребекка, которая призналась, что она девушка Майкла и ждёт от него ребёнка. А за последние семь лет она уже родила от него четверых. Звезда была в ужасе, особенно когда Ребекка предоставила в доказательство фото и скриншоты переписки.

Он умеет очаровывать, и все считают его прекрасным человеком, но его давно нужно было раскрыть. Я просто не могла позволить, чтобы другая девушка проходила через тот же ад, в котором я живу последние семь лет Ребекка Барр

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