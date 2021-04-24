Звезда телешоу разделась до белья, чтобы бывший пожалел о своей лжи после этих фото с целлюлитом
Малин крутилась перед камерой, показывая фигуру со всех сторон, категорично подписав под снимками, что "все мужики — козлы".
28-летняя Малин Андерссон из Бедфордшира, Великобритания, решила показать фанатам в "Инстаграме", что потерял её бывший парень Майкл. Звезда телешоу "Остров любви" поделилась снимками, которые она сделала в своём саду. Девушка наслаждалась тёплой погодой, позируя в нижнем белье. Она демонстрировала себя с разных ракурсов, не стесняясь целлюлита и лишних килограммов.
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Под одним из фото она подписала, что "все мужики — козлы", и похвалилась новым нижним бельём, которое отлично справлялось с поддержкой. А подписчики тут же нашли один признак, почему розовый кружевной комплект точно лучше бывшего 35-летнего парня Малин. Все 704 тысячи поклонников девушки были невероятно возмущены поведением Майкла, с которым звезда встречалась полтора года, пишет Daily Mail.
Малин была невероятно счастлива в отношениях, пока к ней не обратилась некая Ребекка, которая призналась, что она девушка Майкла и ждёт от него ребёнка. А за последние семь лет она уже родила от него четверых. Звезда была в ужасе, особенно когда Ребекка предоставила в доказательство фото и скриншоты переписки.
Он умеет очаровывать, и все считают его прекрасным человеком, но его давно нужно было раскрыть. Я просто не могла позволить, чтобы другая девушка проходила через тот же ад, в котором я живу последние семь лет
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