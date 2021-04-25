Мама семи детей набрала 19 кг и снялась обнажённой, честно показав, что с ней сделал карантин

Тесс Гиддингс из Борнмута, Англия, опубликовала в "Тиктоке" ролик, где задокументирована её личная победа над собой и лишним весом. Мама семи детей призналась, что во время пандемии набрала 19 кг, что значительно сказалось на её фигуре. И показала честные снимки, где предстала обнажённой.

Видео © TikTok / tessgiddingsx

У женщины появился животик, она раздалась в бёдрах и чувствовала себя уставшей и нездоровой. Тесс понимала, что нужно что-то менять. Однако начать путь к идеальной фигуре было не так просто. Сначала британка отказалась от сахара и вредной еды, а затем подключила занятия спортом. И скоро начала замечать маленькие результаты.

Фото © Instagram / thegiddingstribe

Я не хотела ставить целью похудение, потому что я провела годы, страдая от расстройства пищевого поведения и странных диет. Я решила сосредоточиться на том, чтобы стать здоровой! Тесс Гиддингс

Фото © Instagram / thegiddingstribe

С каждой неделей Тесс становилась не только стройнее, но и жизнерадостнее. В итоге блондинка снова пришла в форму и вернула любовь к самой себе. Такую эффектную победу оценили пользователи, которые заявили, что пример британки не может не вдохновить.

Авторы