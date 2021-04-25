Мама семи детей набрала 19 кг и снялась обнажённой, честно показав, что с ней сделал карантин
Если кто-то во время карантина наконец нашёл время для себя и занялся спортом, то некоторые, наоборот, обзавелись за это время лишними килограммами.
Тесс Гиддингс из Борнмута, Англия, опубликовала в "Тиктоке" ролик, где задокументирована её личная победа над собой и лишним весом. Мама семи детей призналась, что во время пандемии набрала 19 кг, что значительно сказалось на её фигуре. И показала честные снимки, где предстала обнажённой.
Видео © TikTok / tessgiddingsx
У женщины появился животик, она раздалась в бёдрах и чувствовала себя уставшей и нездоровой. Тесс понимала, что нужно что-то менять. Однако начать путь к идеальной фигуре было не так просто. Сначала британка отказалась от сахара и вредной еды, а затем подключила занятия спортом. И скоро начала замечать маленькие результаты.
Я не хотела ставить целью похудение, потому что я провела годы, страдая от расстройства пищевого поведения и странных диет. Я решила сосредоточиться на том, чтобы стать здоровой!
С каждой неделей Тесс становилась не только стройнее, но и жизнерадостнее. В итоге блондинка снова пришла в форму и вернула любовь к самой себе. Такую эффектную победу оценили пользователи, которые заявили, что пример британки не может не вдохновить.
WOW-girls
Звезда телешоу разделась до белья, чтобы бывший пожалел о своей лжи после этих фото с целлюлитом
вчера в 16:00
Модель с пышными формами устроила краш-тест платью, которое состояло всего из нескольких полосок
вчера в 06:00
Наденьте маску: на конкурс красоты приглашаются девушки, которые хороши, даже когда не видно лица
вчера в 05:00
Выбор редакции
С кем эти парни начинали встречаться, а что получили: 10 преображений девушек, и не в лучшую сторону
Толстушка, которая не могла надеть носки без чужой помощи, похудела так, что её теперь не узнать
Фейковая внешность: как обманывают друг друга мужчины и женщины
"У нас свои корабли есть": Рогозин опроверг слухи о переговорах со SpaceX о доставке космонавтов на МКС
Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян
Комментариев: 0