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Жених ошибся адресом и приехал на чужую свадьбу, о чём он узнал только в самый разгар торжества

Современные технологии были призваны сделать жизнь людей легче, но иногда они так сильно подставляют пользователей, что в это сложно поверить. Недавно из-за сбоя онлайн-карт жених из индонезийской провинции Центральная Ява чуть не женился на чужой невесте.

12 апреля 2021, 12:06

Кадры из видео © Instagram / borobudurnews

Произошло это из-за целой цепочки совпадений. Началось с того, что жених вместе со своей семьёй не удосужился узнать заранее, где именно будет проходить свадьба, довольствуясь только адресом в заметках. Дальше — сбой в гугл-картах. Сервис отправил компанию по неправильному адресу. Финальным аккордом стало то, что в соседнем посёлке, куда заявился мужчина не по своей ошибке, тоже проходила свадьба, на которую опаздывал жених.

Кадры из видео © Instagram / borobudurnews

Долгожданного муженька с семьёй приняли и даже успели начать праздновать. Лишь во время разговора с компанией самозванцев один из членов семьи невесты Марии Ульфы, которая тогда только готовилась к выходу, понял, что это совсем не тот, кого они надеялись увидеть. Благо предотвратить неловкую ситуацию у алтаря удалось. Организаторы торжества посмеялись с гостями над ситуацией, подсказали им правильную дорогу и стали ждать настоящего жениха — Бурхана Сидки.

Кадры из видео © Instagram / borobudurnews

Кадры из видео © Instagram / borobudurnews

Видеозапись момента, как семья липового жениха, имя которого не раскрывается, покидает торжество, стала вирусной. На ней видно, что они уходят из дома, таща на плечах и в руках мешки и коробки. Отпустить хоть и незваных, но все же гостей с пустыми руками было бы дурным тоном, сообщает Indian Express.

Жена ворвалась на свадьбу к собственному мужу, который якобы уехал в очередную командировку

Жена ворвалась на свадьбу к собственному мужу, который якобы уехал в очередную командировку

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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