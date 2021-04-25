Чемпионат среди неудачников: 15 человек, чей день превратился в кромешный ад, и вот почему
Если бы такое первенство проводилось, они бы точно вошли в призёры.
Участники сообщества Wellthatsucks в Reddit делятся случаями из жизни, когда им по-настоящему не везло. BuzzFeed выбрал самые яркие примеры.
Когда позвали на ужин и попросили собрать стол
Фото © Reddit / MindfulMuser
Портрет учительницы из фотоальбома, посвящённого первому году её работы в школе
Фото © Reddit / obiwankepuppy
Забыл закрыть воду в летнем домике, а зимой приехал туда и решил сходить в туалет
Фото © Reddit / kentiiboyy
Молния ударила прямо в почтовый ящик
Фото © Reddit / bytorthesnowdog
Тест на аллергию показал, что её вызывает почти всё
Фото © Reddit / airlee77
Просыпал 50 тысяч бусинок и теперь сортирует их по цветам
Фото © Reddit / Myosonami
Вместо удобрений распылил на газон средство от сорняков
Фото © Reddit / hilltophermit
Доплатила за место возле иллюминатора и наслаждается видом
Фото © Reddit / Zadsta
Почти закончила скульптуру, но уронила её лицом вниз
Фото © Reddit / Kelmeno
Что произойдёт с кожаными перчатками, если случайно положить их в стиральную машину
Фото © Reddit / gene100001
Когда пришла новая гитара, но накануне ты потерял два пальца в результате несчастного случая на работе
Твоё лицо, когда взорвался принтер
Фото © Reddit / joshdyson
Решил прокатиться по пляжу. На внедорожнике. С катером на прицепе
Фото © Reddit / Frago242
Всё ок, просто 11-месячный ребёнок бросил в маму игрушкой, и куда-то делась половина зуба
Фото © Reddit / halfgermanreject
Тот самый момент, когда змея вылезает из унитаза, и это не кадр из фильма ужасов
Фото © Reddit / TheEerieZeroQueen
WOW-news
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