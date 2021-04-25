Чемпионат среди неудачников: 15 человек, чей день превратился в кромешный ад, и вот почему

Участники сообщества Wellthatsucks в Reddit делятся случаями из жизни, когда им по-настоящему не везло. BuzzFeed выбрал самые яркие примеры.

Когда позвали на ужин и попросили собрать стол

Фото © Reddit / MindfulMuser

Портрет учительницы из фотоальбома, посвящённого первому году её работы в школе

Фото © Reddit / obiwankepuppy

Забыл закрыть воду в летнем домике, а зимой приехал туда и решил сходить в туалет

Фото © Reddit / kentiiboyy

Молния ударила прямо в почтовый ящик

Фото © Reddit / bytorthesnowdog

Тест на аллергию показал, что её вызывает почти всё

Фото © Reddit / airlee77

Просыпал 50 тысяч бусинок и теперь сортирует их по цветам

Фото © Reddit / Myosonami

Вместо удобрений распылил на газон средство от сорняков

Фото © Reddit / hilltophermit

Доплатила за место возле иллюминатора и наслаждается видом

Фото © Reddit / Zadsta

Почти закончила скульптуру, но уронила её лицом вниз

Фото © Reddit / Kelmeno

Что произойдёт с кожаными перчатками, если случайно положить их в стиральную машину

Фото © Reddit / gene100001

Когда пришла новая гитара, но накануне ты потерял два пальца в результате несчастного случая на работе

Фото © Reddit / isaactheantagonist

Твоё лицо, когда взорвался принтер

Фото © Reddit / joshdyson

Решил прокатиться по пляжу. На внедорожнике. С катером на прицепе

Фото © Reddit / Frago242

Всё ок, просто 11-месячный ребёнок бросил в маму игрушкой, и куда-то делась половина зуба

Фото © Reddit / halfgermanreject

Тот самый момент, когда змея вылезает из унитаза, и это не кадр из фильма ужасов

Фото © Reddit / TheEerieZeroQueen

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