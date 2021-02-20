Срочно поделитесь с друзьями: 20 смешных фото, сделанных в нужном месте и в самое нужное время
Главное — вовремя нажать на кнопку.
Разглядывая эту подборку от Bored Panda, понимаешь, что лучшие кадры получаются, когда на это особо не рассчитываешь. Впрочем, реакция фотографа тоже имеет значение.
Иногда даже кошки теряют голову
Фото © Reddit / Flums666
Свадьба глазами падающего фотографа
Фото © Twitter / Chase_Rich
Когда пытаешься сделать милое фото с собакой, но понимаешь, что собака — это ты
Фото © Reddit / ShamPow20
Найти лёд в лесу — сделано
Фото © Reddit / Mustard_SG
Та самая подруга, которая всегда лезет вперёд
Кажется, началось...
Фото © Reddit / dhruveishpReport
Когда самое интересное происходит на заднем плане
Фото © Reddit / jonbees
Лучший снимок из детского фотоальбома
Фото © Reddit / mpgibson19
За секунду до катастрофы
Фото © Reddit / APurpleTRexReport
Не в то время, не в том месте
Фото © Reddit / pp0787
Хотите узнать, существует ли левитация? Если и спрашивать об этом, то у птиц
Фото © Imgur
Может быть, именно так и выглядит ангел-хранитель?
Фото © Reddit / alsatianson
Когда гениальный снимок получается благодаря собаке, которая не хочет, чтобы её снимали
Фото © Reddit / Sykes92
Показалось...
Фото © Reddit / sn0rk95
Слишком много селфи
Фото © Reddit / meowspoopy
Опять показалось...
Фото © Reddit / EasternKanyeWest
Кто бы мог подумать, что падение паэльи может выглядеть настолько эпично
Фото © Reddit / Dusty_Machine
Когда захотел сфоткаться со змеёй, но забыл спросить у неё разрешения
Фото © Reddit / drewstrummer
И хвост, и грива
Фото © Imgur
Вот что бывает, когда не следишь за языком
Фото © Reddit / ravennawoods
WOW-animals
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