Срочно поделитесь с друзьями: 20 смешных фото, сделанных в нужном месте и в самое нужное время

Разглядывая эту подборку от Bored Panda, понимаешь, что лучшие кадры получаются, когда на это особо не рассчитываешь. Впрочем, реакция фотографа тоже имеет значение.

Иногда даже кошки теряют голову

Фото © Reddit / Flums666

Свадьба глазами падающего фотографа

Фото © Twitter / Chase_Rich

Когда пытаешься сделать милое фото с собакой, но понимаешь, что собака — это ты

Фото © Reddit / ShamPow20

Найти лёд в лесу — сделано

Фото © Reddit / Mustard_SG

Та самая подруга, которая всегда лезет вперёд

Фото © Reddit / young_filmmaker

Кажется, началось...

Фото © Reddit / dhruveishpReport

Когда самое интересное происходит на заднем плане

Фото © Reddit / jonbees

Лучший снимок из детского фотоальбома

Фото © Reddit / mpgibson19

За секунду до катастрофы

Фото © Reddit / APurpleTRexReport

Не в то время, не в том месте

Фото © Reddit / pp0787

Хотите узнать, существует ли левитация? Если и спрашивать об этом, то у птиц

Фото © Imgur

Может быть, именно так и выглядит ангел-хранитель?

Фото © Reddit / alsatianson

Когда гениальный снимок получается благодаря собаке, которая не хочет, чтобы её снимали

Фото © Reddit / Sykes92

Показалось...

Фото © Reddit / sn0rk95

Слишком много селфи

Фото © Reddit / meowspoopy

Опять показалось...

Фото © Reddit / EasternKanyeWest

Кто бы мог подумать, что падение паэльи может выглядеть настолько эпично

Фото © Reddit / Dusty_Machine

Когда захотел сфоткаться со змеёй, но забыл спросить у неё разрешения

Фото © Reddit / drewstrummer

И хвост, и грива

Фото © Imgur

Вот что бывает, когда не следишь за языком

Фото © Reddit / ravennawoods

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