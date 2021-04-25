В Сети боятся за жизнь блогерши, которая снимала маникюр, не подозревая о чёрном силуэте за спиной

Тиктокерша mooyahyah посвятила весь свой профиль маникюру. Мэрайя Мэй регулярно публикует ролики, на которых она делает новые ноготочки. Судя по количеству подписчиков (их у девушки больше четырёх миллионов), аудитории такой контент нравится. Но недавно американка привлекла внимание общественности совсем другим. На одном из роликов сзади блогерши появляется жуткий силуэт.

Кадры из видео © TikTok / mooyahyah

На видео, опубликованном в конце марта, девушка избавляется от своих старых ногтей длиной 21 сантиметр и наращивает новые. Вот только теперь никому нет никакого дела до её маникюра. На первых же кадрах ролика, когда Мэрайя опускает руку, за девушкой появляется чёрный силуэт, напоминающий человека. На "демона" на заднем плане обратила внимание пользовательница officialemobrat.

Что это там за леди в углу!? Officialemobrat

Кадры из видео © TikTok / mooyahyah

Видео мигом стало вирусным. В комментариях пользователи так и не смогли решить, что это за нечисть стояла прямо за Мэрайей, пишет Mirror. Кто-то подумал, что это "демон мрака", а другие просто признали: что бы это ни было, чувствуется негативная энергия.

Мои мысли: "Это что там за парень... Ооооо нет"😳 Littlefirreee

Ну почему мне такое попадается на ночь глядя 😭😭 Macaroniancheese

Я даже не заметила этого, я боюсь за неё Emmiiiilllliiieeee

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