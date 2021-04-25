У блогера в прямом смысле вылетают глаза из орбит, и это зрелище не удастся забыть ещё долго — видео
Блогер Чед Соммер — обладатель весьма странной суперспособности. За секунды парень может перевоплотиться в Гомера Симпсона. Но, если в мультике герой выглядит забавно, стоит эту жуть увидеть в реальной жизни, вы её запомните ещё надолго.
Кадр из видео © TikTok / thee_ol_chado
Общего с мультперсонажем у тиктокера thee_ol_chado даже больше, чем может поначалу показаться. Во-первых, он без ума от пончиков, во-вторых — только посмотрите на его глаза. Стоит американцу немного напрячь их, как они выпадают за пределы костной орбиты, словно выпученные. Зрелище не для слабонервных.
Видео © TikTok / thee_ol_chado
Изначально Чед построил карьеру блогера на своей истории похудения. Ещё несколько лет назад он весил 176 кг и завоёвывал подписчиков лайфхаками по похудению. Сейчас, когда мужчина сбросил почти половину веса, он всё ещё интересен своей аудитории. В этом помогает его особенность. Сейчас на TikTok парня подписано 2 млн человек.
Кадры из видео © TikTok / thee_ol_chado
На своих роликах Чед, который уже может без угрызений совести побаловать себя парой пончиков, наслаждается любимым десертом. Эмоции читаются в его выпученных глазах — американец точно в восторге. Недавно один из роликов Соммера так завирусился, что его увидели не только фанаты парня, но и обычные пользователи TikTok. Судя по комментариям, такой ужас им будет сниться ещё долго.
Дядя, придержите глаза — ща выпадут
Он как те игрушки из детства, у которых глаза выпучивались от нажатия
БОЖЕ, щас глаза упадут😳😳😳😳😳😳😳😳😳 как страшно
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