У блогера в прямом смысле вылетают глаза из орбит, и это зрелище не удастся забыть ещё долго — видео

Общего с мультперсонажем у тиктокера thee_ol_chado даже больше, чем может поначалу показаться. Во-первых, он без ума от пончиков, во-вторых — только посмотрите на его глаза. Стоит американцу немного напрячь их, как они выпадают за пределы костной орбиты, словно выпученные. Зрелище не для слабонервных.

Видео © TikTok / thee_ol_chado

Изначально Чед построил карьеру блогера на своей истории похудения. Ещё несколько лет назад он весил 176 кг и завоёвывал подписчиков лайфхаками по похудению. Сейчас, когда мужчина сбросил почти половину веса, он всё ещё интересен своей аудитории. В этом помогает его особенность. Сейчас на TikTok парня подписано 2 млн человек.

Кадры из видео © TikTok / thee_ol_chado

На своих роликах Чед, который уже может без угрызений совести побаловать себя парой пончиков, наслаждается любимым десертом. Эмоции читаются в его выпученных глазах — американец точно в восторге. Недавно один из роликов Соммера так завирусился, что его увидели не только фанаты парня, но и обычные пользователи TikTok. Судя по комментариям, такой ужас им будет сниться ещё долго.

Дядя, придержите глаза — ща выпадут spagettipremium

Он как те игрушки из детства, у которых глаза выпучивались от нажатия hashadhad

БОЖЕ, щас глаза упадут😳😳😳😳😳😳😳😳😳 как страшно zaralev0gmail.comzara

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