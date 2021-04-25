Блогеры выставили кукольный домик на Airbnb и получили 300 тысяч, доказав, как легко обмануть сервис

На YouTube-блог Джоша Питерса и Арчи Мэннерса из Великобритании подписано больше 1,4 млн человек. Недавно ребята решили проверить, насколько тщательно Airbnb проверяет новые объявления. Для этого они отыскали кукольный домик и сделали внутри фотосессию, позаботившись о том, чтобы любой мало-мальски внимательный человек смог понять, что это миниатюра: на кадрах были видны полноразмерная бутылка воды и банковская карта. Несмотря на "подсказки", объявление без проблем прошло модерацию и даже сумело обмануть настоящих туристов.

Кадры из видео © YouTube / Josh Pieters & Archie Manners

Оказалось, когда дело доходит до выбора дома для отдыха, люди не очень внимательны. За пару дней пользователи сервиса разобрали все доступные для брони даты. В общей сложности блогеры заработали на кукольном домике 3000 фунтов стерлингов — порядка 300 тысяч рублей. Но, конечно, наживаться на рассеянных людях парни не собирались. Засняв все заявки, они тут же отменили брони. Деньги автоматически вернулись на карты.

Кадры из видео © YouTube / Josh Pieters & Archie Manners

Но один заказ они отменять не стали. Вместо этого они позволили клиентам приехать по адресу, указанному в объявлении, чтобы шокировать и заснять их реакцию. "Боюсь, вы случайно забронировали кукольный домик", — сказал Арчи, встречая двух мужчин, которые явно не планировали такое услышать. Но, чтобы компенсировать время, потраченное на дорогу, блогеры не только вернули деньги за бронь, но и подарили им несколько дней в шикарном отеле, пишет Daily Mail. Гости были не против такого развития событий.

Что, правда? Вы нас сейчас не дурите? Пользователи Airbnb, забронировавшие кукольный домик

Кадр из видео © YouTube / Josh Pieters & Archie Manners

За пару дней ролик набрал 300 тысяч просмотров. Судя по комментариям, пользователи в восторге.

Это безумие. Я почти заказал этот дом на свой день рождения. Серьёзно, я реально чуть не сделал это. Я был бы убит горем, если бы увидел, что это было на самом деле. Слава богу, нашёл другой вариант Пользователь YouTube

Я бы забронировал пару ночей там, чтобы увидеть гигантскую скульптуру в форме бутылки с водой Пользователь YouTube

Это правда удивительно, насколько вы, ребята, креативные Пользователь YouTube

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