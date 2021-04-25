Блогеры выставили кукольный домик на Airbnb и получили 300 тысяч, доказав, как легко обмануть сервис
Недавно британские пользователи сервиса Airbnb заметили страницу шикарного дома по вполне приятной цене. За считаные дни бронь в особняк была расписана на несколько месяцев. Но проблема — здание размером с холодильник, да и провести люксовый уик-энд в нём получится разве что Барби.
На YouTube-блог Джоша Питерса и Арчи Мэннерса из Великобритании подписано больше 1,4 млн человек. Недавно ребята решили проверить, насколько тщательно Airbnb проверяет новые объявления. Для этого они отыскали кукольный домик и сделали внутри фотосессию, позаботившись о том, чтобы любой мало-мальски внимательный человек смог понять, что это миниатюра: на кадрах были видны полноразмерная бутылка воды и банковская карта. Несмотря на "подсказки", объявление без проблем прошло модерацию и даже сумело обмануть настоящих туристов.
Оказалось, когда дело доходит до выбора дома для отдыха, люди не очень внимательны. За пару дней пользователи сервиса разобрали все доступные для брони даты. В общей сложности блогеры заработали на кукольном домике 3000 фунтов стерлингов — порядка 300 тысяч рублей. Но, конечно, наживаться на рассеянных людях парни не собирались. Засняв все заявки, они тут же отменили брони. Деньги автоматически вернулись на карты.
Но один заказ они отменять не стали. Вместо этого они позволили клиентам приехать по адресу, указанному в объявлении, чтобы шокировать и заснять их реакцию. "Боюсь, вы случайно забронировали кукольный домик", — сказал Арчи, встречая двух мужчин, которые явно не планировали такое услышать. Но, чтобы компенсировать время, потраченное на дорогу, блогеры не только вернули деньги за бронь, но и подарили им несколько дней в шикарном отеле, пишет Daily Mail. Гости были не против такого развития событий.
Что, правда? Вы нас сейчас не дурите?
За пару дней ролик набрал 300 тысяч просмотров. Судя по комментариям, пользователи в восторге.
Это безумие. Я почти заказал этот дом на свой день рождения. Серьёзно, я реально чуть не сделал это. Я был бы убит горем, если бы увидел, что это было на самом деле. Слава богу, нашёл другой вариант
Я бы забронировал пару ночей там, чтобы увидеть гигантскую скульптуру в форме бутылки с водой
Это правда удивительно, насколько вы, ребята, креативные
WOW-funny
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