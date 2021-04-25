"Увёз в лес и трогал за грудь": Актриса Елена Проклова заявила, что в детстве её домогался известный актёр

Российская актриса театра и кино Елена Проклова рассказала о пережитом в юности домогательстве со стороны режиссёра и одного известного актёра. 67-летняя артистка поведала об этом, когда была в гостях на новом выпуске шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Выяснилось, что женщина впервые столкнулась с домогательствами, будучи ещё девочкой, — в 12 лет. Она тогда снималась в одном из первых в её жизни фильмов.

Артистка рассказала, что после ежедневных репетиций в те годы она возвращалась в номер своего отеля, рядом с которым её неизменно поджидал режиссёр. Мужчина зажимал девочку у стен и нагло лапал. Юная Елена от таких приставаний попросту немела от страха. Через три года неприятный опыт физической близости с мужским полом повторился. Тогда коллегой Прокловой по съёмочной площадке был кумир миллионов. Но имя его она раскрывать не стала.

"Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт, во МХАТ, и после съёмок он увёз меня в лес читать басню. Зашёл сзади, взял меня за грудь, прижал к своему возбуждённому… И он перемежал басню с какими-то действиями, клал мне руки между ног. Он говорил, что у взрослых такая любовь, я тебя люблю, должен научить всему. А я должна слушаться и всё это делать. Это всё страшно. Приводило в ступор", — сказала она в эфире телепрограммы.

Ранее звезда "Универа" Анна Хилькевич рассказала о режиссёре с "Мосфильма", который домогался её, когда она была ещё ребёнком. Впрочем, актриса не стала раскрывать подробности и называть имена.

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