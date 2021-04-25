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Гинцбург назвал месяц завершения пандемии ковида в России

Возможно, что уже к новому году в стране удастся побороть инфекцию.

25 апреля 2021, 13:46

Фото © ТАСС / Замир Усманов

В России пандемия нового коронавируса, скорее всего, завершится этой осенью. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Реалистичнее всё же ноябрь месяц", точнее обозначил дату Гинцбург.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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