Гинцбург назвал месяц завершения пандемии ковида в России

В России пандемия нового коронавируса, скорее всего, завершится этой осенью. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Реалистичнее всё же ноябрь месяц", — точнее обозначил дату Гинцбург.

Ранее глава центра выразил сомнение в обоснованности прогнозов о резком росте заболеваемости ковидом в середине апреля. Причиной является отсутствие "какой-либо обкатанной математической прогностической модели", которую можно было бы детально изучить.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Подъём заболеваемости, который фиксировался в осенне-зимний период, завершился в январе, с тех пор происходит снижение числа инфицированных. Сейчас ситуация оценивается как достаточно стабильная.

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