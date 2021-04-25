Гинцбург назвал месяц завершения пандемии ковида в России
Возможно, что уже к новому году в стране удастся побороть инфекцию.
Фото © ТАСС / Замир Усманов
В России пандемия нового коронавируса, скорее всего, завершится этой осенью. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Реалистичнее всё же ноябрь месяц", — точнее обозначил дату Гинцбург.
Ранее глава центра выразил сомнение в обоснованности прогнозов о резком росте заболеваемости ковидом в середине апреля. Причиной является отсутствие "какой-либо обкатанной математической прогностической модели", которую можно было бы детально изучить.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Подъём заболеваемости, который фиксировался в осенне-зимний период, завершился в январе, с тех пор происходит снижение числа инфицированных. Сейчас ситуация оценивается как достаточно стабильная.
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