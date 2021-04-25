В Госдуме объяснили законопроект по упразднению потребительской корзины
Теперь прожиточный минимум не будет зависеть от стоимости продуктов питания.
Фото © Pixabay
Министерство труда и социальной защиты готовит законопроект, согласно которому предлагается упразднить потребительскую корзину и исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Свой комментарий по этому поводу для RT сделала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Изменился порядок расчёта и прожиточного минимума, и минимального размера оплаты труда. В 2017 году было достигнуто соглашение и внесено в Трудовой кодекс о том, что минимальный размер оплаты труда всегда должен быть не ниже прожиточного минимума. Мы довели пенсии до величины выше прожиточного минимума, а сейчас просто их разъединили", — объяснила она.
Бессараб добавила, что теперь прожиточный минимум будет рассчитываться исходя из среднемедианных доходов населения и заработной платы, а не от стоимости продуктов питания. Благодаря этому он будет более стабильным.
Напомним, что ранее Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину в России. Также планируется внести изменения в подсчёт прожиточного минимума.
Выбор редакции
Минтруд предложил отменить потребительскую корзину в России
Россиянам объяснили, как не стать жертвой финансовой пирамиды
"Неловкая ситуация": Володин назвал объективными высказывания Земана о взрывах во Врбетице
В МИД России не увидели предпосылок для обвинений России во взрывах во Врбетице
В Подмосковье нашли тело 14-летней школьницы, привязанное к водосточной решётке
Комментариев: 0