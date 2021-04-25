В Мировом океане обнаружено 300 новых мёртвых зон

В Мировом океане учёные и исследователи нашли ещё 300 новых мёртвых зон. Об этом сообщает издание Die Zeit.

"Количество этих зон увеличилось в период с 2008 по 2019 год с более чем 400 до примерно 700 зон, говорится во втором докладе по оценке состояния Мирового океана, представленном ООН в Нью-Йорке. Согласно докладу, особенно сильно затронуты мёртвыми зонами Мексиканский залив, Южно-Китайское море, а также Балтийское и Северное моря", — говорится в сообщении.

Мёртвыми зонами учёные называют участки океана, где содержание кислорода настолько низкое, что растения и животные не могут там выжить. Подобные объекты природного происхождения встречаются в некоторых частях океана на глубине от 200 до 800 метров. Они могут возникать в результате изменения климата. По мере прогревания океанов содержание кислорода в воде уменьшается. Ещё одной причиной их появления является загрязнение окружающей среды, поскольку удобрения и сточные воды лишают океан кислорода.

Важную роль в образовании таких зон играют водоросли, которые, отмирая, опускаются на дно и перерабатываются бактериями, потребляющими кислород. Это и приводит к образованию на глубине огромных зон, где в воде на некоторое время почти не остаётся кислорода. Сброс в океан таких веществ, как азот и фосфор, используемых в сельском хозяйстве, также способствует росту водорослей.

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