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Категорий: 18

Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов с РФ взаимным каннибализмом

Милош Земан отметил, что ситуация может дойти до абсурдной, когда в дипмиссии останутся только посол и шофёр.

25 апреля 2021, 13:23
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Чешской Республики Милош Земан назвал высылку дипломатов из Чехии и России "взаимным каннибализмом", который уже завершился. В интервью телеканалу CNN Prima News он объяснил, почему поддержал решение МИД в отношении 18 сотрудников Посольства РФ.

"Когда меня посетили премьер Бабиш и первый вице-премьер Гамачек и сообщили о намерении выслать 18 российских офицеров разведки, я выразил этому полную поддержку. Знаете почему? Я не люблю этих офицеров разведки, они в основном приносят больше вреда, нежели пользы", — сказал Земан.

Политик напомнил, как ЦРУ информировало Правительство США, что в Ираке существует оружие массового поражения, а там в итоге ничего не оказалось. И, несмотря на это, дело дошло до напрасной войны, отметил Земан.

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Он подчеркнул, что последствия скандала привели к уходу сотрудников, отвечавших за культурное и экономическое взаимодействие, и это осложняет нормализацию отношений Москвы и Праги.

"Не было никакого повода для их высылки. И это как раз пример того, что я называю каннибализацией посольств, которая может вести к тому, что там действительно останутся лишь посол и шофёр", — заявил Земан.

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Напомним, сегодня президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что у контрразведки Чехии нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице, а одной из версий произошедшего является халатность сотрудника склада. При этом он призвал дождаться окончательных результатов расследования дела.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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