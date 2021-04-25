Россиянам объяснили, как не стать жертвой финансовой пирамиды

Эксперты назвали признаки финансовой пирамиды и объяснили, как не стать её жертвой. Об этом пишет РИА "Новости".

"Основными признаками финансовой пирамиды являются обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта, обещание прибыли за счёт привлечения других людей, запутанный план выплат, отсутствие информации о топ-менеджерах, отсутствие лицензий", — сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Эксперты отмечают, что самым главным союзником в противостоянии человека и мошенников будет его абсолютное недоверие ко всему. Если уж захотелось вложить куда-то деньги, необходимо обязательно проверить сайт компании, а также узнать, была ли ей выдана лицензия Банка России, которая должна быть у каждого участника финансового рынка.

Также специалисты советуют не верить громким именам. По их словам, в данный момент крайне модно называть подобные фирмы именем суперузнаваемого в финансовом мире бренда, сделать приписку "Ltd", "консалтинг", "финанс" и так далее, чтобы ввести людей в заблуждение. Поэтому, дабы не попасть в ловушку, необходимо развивать свою финансовую грамотность и не верить людям, которые обещают сверхприбыли за короткое время.

Ранее Лайф писал о новых способах мошенников выудить деньги при помощи присылаемых гражданам кодов в СМС. Россиян призывают быть крайне осторожными в общении с "сотрудниками банка" и не выдавать какую-либо персональную информацию.

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