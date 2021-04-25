Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Сенате Чехии заявили, что Земан поставил под угрозу расследование дела Врбетице

Глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил считает, что президент страны усложняет ход дела.

25 апреля 2021, 13:41
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Senat.cz/?__cft__%5B0%5D=AZV4gIfD9cqqmbhXv6mKRcQkpm5BRC5HzKpTg2ElR64qDl92AxM9o8MfX9cChV-fwqOaawAaVm6zUQ4cHbkO33AUwU5y2mx1Nrpycx-zUBI-nyejrUy6dcTb_qv2rQt88LmrQhIAFgNqo_Sp9GmUeMvl&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Senát Parlamentu ČR</a></p>

Фото © Facebook / Senát Parlamentu ČR

Расследование по взрыву военного склада в чешской Врбетице может осложниться после выступления президента страны Милоша Земана. Об этом заявил глава сената Чехии Милош Выстрчил в своём твиттере.

"Я уверен, что в своём сегодняшнем выступлении президент Земан озвучил информацию из "живого" (находящегося в производстве. — Прим. Лайфа) дела и тем самым мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики, и кардинально осложнить успешное расследование этого случая", — написал Выстрчил.

МИД РФ призвал Чехию раскрыть, какие вооружения хранились во Врбетице

МИД РФ призвал Чехию раскрыть, какие вооружения хранились во Врбетице

Напомним, что ранее Милош Земан заявил о необходимости дождаться результатов расследования по так называемому делу Врбетице, прежде чем делать выводы. По его словам, в отчётах чешской контрразведки не было упоминания о причастности спецслужб России к взрыву склада боеприпасов.

Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов с РФ взаимным каннибализмом

Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов с РФ взаимным каннибализмом

Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Немецкие СМИ увидели несостыковки в версии Праги.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Неловкая ситуация": Володин назвал объективными высказывания Земана о взрывах во Врбетице

сегодня в 14:32

Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов с РФ взаимным каннибализмом

сегодня в 13:23

В МИД России не увидели предпосылок для обвинений России во взрывах во Врбетице

сегодня в 14:18

В Подмосковье нашли тело 14-летней школьницы, привязанное к водосточной решётке

сегодня в 14:11
adult

Лайф публикует фото с места гибели школьницы, привязанной к водостоку (18+)

сегодня в 14:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1