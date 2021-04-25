В Сенате Чехии заявили, что Земан поставил под угрозу расследование дела Врбетице

Расследование по взрыву военного склада в чешской Врбетице может осложниться после выступления президента страны Милоша Земана. Об этом заявил глава сената Чехии Милош Выстрчил в своём твиттере.

Jsem přesvědčen, že prezident Zeman dnes ve svém vystoupení sděloval informace z živého spisu, a tím mohl ohrozit bezpečnost ČR a zásadně ohrozit úspěšné vyšetřování případu. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 25, 2021

"Я уверен, что в своём сегодняшнем выступлении президент Земан озвучил информацию из "живого" (находящегося в производстве. — Прим. Лайфа) дела и тем самым мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики, и кардинально осложнить успешное расследование этого случая", — написал Выстрчил.

Напомним, что ранее Милош Земан заявил о необходимости дождаться результатов расследования по так называемому делу Врбетице, прежде чем делать выводы. По его словам, в отчётах чешской контрразведки не было упоминания о причастности спецслужб России к взрыву склада боеприпасов.

Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Немецкие СМИ увидели несостыковки в версии Праги.

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