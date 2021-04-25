СМИ: Актёр Александр Паль с двумя друзьями избил экс-хоккеиста ЦСКА
У пострадавшего спортсмена медики диагностировали тяжёлые травмы.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Актёр Александр Паль, знакомый зрителям по роли гопника из фильма "Горько!", с друзьями в Москве избил экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Об этом сообщает Mash.
Медики диагностировали у 25-летнего спортсмена тяжёлые травмы, включая перелом нижней челюсти. После оказания помощи хоккеист написал заявление в полицию, и Паль был задержан.
В данный момент актёр находится на допросе. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Хоккеист добавил, что, вероятнее всего, напавший на него актёр был пьян.
Кевин Антипов не выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Ранее он играл за "Мечел" из Челябинска и "Красную Армию" в Молодёжной хоккейной лиге, чеховскую "Звезду" в Высшей хоккейной лиге, а также за юниорские команды ЦСКА.
Ранее Лайф писал о том, как на Паля завели дело после несогласованной акции в Москве. Сам актёр уверяет, что не собирался участвовать в ней, а просто шёл мимо.
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