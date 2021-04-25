Погоня продолжается: "Спартак" переиграл ЦСКА в главном дерби России
Большую часть матча армейцы были вынуждены играть вдесятером из-за удаления Ильзата Ахметова.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
К главному дерби страны и красно-белые, и армейцы подходили не в самом лучшем расположении духа. "Спартаку" было важно реабилитироваться за поражение в матче с "Уфой", ЦСКА — за неудачи в матче с "Сочи" и "Локомотивом".
Злее с первых минут были хозяева. Красно-белые сразу бросились вперёд и имели несколько шансов, чтобы открыть счёт. В атаку выходили и армейцы, но их моменты также ничем особо не увенчались. Ключевым стал эпизод на 34-й минуте: Ахметов жёстко сфолил на Соболеве, и после просмотра повтора главный арбитр матча Павел Кукуян отправил полузащитника красно-синих отдыхать. К слову, решение судьи породило немало споров относительно его справедливости.
"Спартаку" нужно было дожимать оставшихся вдесятером армейцев, и сделать это удалось в начале второго тайма. Ларссон здорово пролетел по правому флангу, убежал от Васина и, переиграв Дивеева, отправил мяч в ближний угол ворот Игоря Акинфеева. Капитан красно-синих в этом эпизоде был вынужден капитулировать.
Казалось, что времени ещё очень много, а удаления Ахметова армейцы смогут не заметить, но на самом деле было всё не так. "Спартак" имел ещё несколько моментов, чтобы увеличить преимущество, но забить не удалось. В итоге — 1:0. Красно-белые продолжают погоню за "Локомотивом" в битве за Лигу чемпионов. ЦСКА же остаётся за бортом тройки лидеров, однако высокая плотность позволяет армейцам также вести битву за еврокубки.
В параллельном матче также не обошлось без удалений. "Ростов" дома принимал тульский "Арсенал". Не самый весёлый первый тайм сменился куда более событийным вторым. Сначала красную схлопотал Тарас Бурлак, а ближе к концу встречи Дмитрий Полоз сумел забить с точки. Но парад 11-метровых на этом не закончился: за пару минут до конца матча свой шанс получили туляки, но переиграть Песьякова Бауэр не сумел. Важнейшие три очка для команды Валерия Карпина.
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