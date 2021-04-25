В Ивановской области подростки зверски избили парня и записали всё на видео

В Ивановской области Следственный комитет начал проверку видеоролика, который на днях появился в соцсетях. На записи двое подростков с удивительной жестокостью избивают третьего. Как сообщает пресс-служба ведомства, в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего.

"По предварительным данным, 30 марта 15-летний молодой человек гулял со своей знакомой в городе Наволоки Ивановской области, когда к ним подошла группа подростков. Один из них спровоцировал драку с пострадавшим, в ходе которой нанёс ему многочисленные удары ногами и руками", — говорится в сообщении.

Фото © Соцсети

На кадрах сперва двое подростков дерутся друг с другом, но внезапно в драку включается третий, после чего начинается жестокое избиение. Ещё один парень снимает происходящее на телефон, советуя друзьям, как именно им следует бить свою жертву. Зверству подростков пытается помешать подруга пострадавшего, но, пока один держал девушку, второй продолжал наносить удары ногами и руками по лицу, игнорируя мольбу парня остановиться.

В соцсетях сообщают, что пострадавший — инвалид по зрению, а на его мать, которая написала заявление в полицию, теперь якобы оказывается давление. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что в Бурятии пьяная компания избила 12-летнего мальчика, который заступился за дедушку.

Авторы