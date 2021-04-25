"Происходящее напоминает войну": В Индии вновь рекорд по ковиду, тела умерших сжигают прямо на улицах

В Индии ковидные пациенты умирают на улицах, а в крематориях уже нет места. Видео © Twitter / shahidtantray

В Индии четвёртый день подряд ставят страшный рекорд по числу суточных заболеваний коронавирусом. Сегодня там выявили более 360 тысяч случаев заражения. В то же время за минувшие сутки скончалось более 2700 человек, а за последние пять дней — почти 12 тысяч.

Фото © ТАСС / Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images

Как сообщает агентство Associated Press, многие умирают из-за нехватки кислорода. Отчаявшиеся люди ездят от одной больницы к другой в поисках заветного баллона с воздухом, пока их родственники умирают в ожидании помощи.

Фото © ТАСС / Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images

"Одна женщина оплакивала смерть своего 50-летнего брата. В двух больницах ему отказали, и он умер, ожидая, пока его осмотрят в третьей, задохнувшись, когда кислородный баллон иссяк. Запасного баллона у него не было", — говорится в статье.

Фото © ТАСС / Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images

Отмечается, что в стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах. Работники медучреждений рассказывают, что происходящее очень напоминает войну. Всего в стране насчитывается 16 960 172 заразившихся CoViD-19. Местные жители считают, что это число может быть занижено, поскольку официально учитываются только подтверждённые случаи. В сложившейся ситуации многие винят правительство, которое не так давно заявляло о победе над пандемией. После этого люди стали ослаблять меры безопасности и проводить массовые мероприятия.

Фото © ТАСС / Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images

Всего в Индии, по официальным данным, погибло 192 311 пациентов с коронавирусом.

Фото © ТАСС / Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images

Ко всем проблемам Индии недавно добавилась новая — в стране выявили тройную мутацию коронавируса. Этот более заразный вариант инфекции уже обнаружили у многих людей.

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