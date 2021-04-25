Толстой — о заявлениях Земана: Первый случай развенчания принципа "хайли лайкли"

По его словам, в скором времени и другие сомнительные обвинения в адрес Москвы будут опровергнуты.

Своими громкими сегодняшними заявлениями о событиях во Врбетице в 2014 году президент Чешской Республики Милош Земан развенчал принцип highly likely ("весьма вероятно"), который, как правило, применяется в отношении России. Об этом заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, зампред Госдумы Пётр Толстой.

"Заявления Земана — это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах", — написал он в своём телеграм-канале.

По мнению Толстого, в скором времени и другие громкие обвинения в адрес России, являющиеся фейками, будут опровергнуты.