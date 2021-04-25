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Толстой — о заявлениях Земана: Первый случай развенчания принципа "хайли лайкли"

По его словам, в скором времени и другие сомнительные обвинения в адрес Москвы будут опровергнуты.

25 апреля 2021, 15:17
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Своими громкими сегодняшними заявлениями о событиях во Врбетице в 2014 году президент Чешской Республики Милош Земан развенчал принцип highly likely ("весьма вероятно"), который, как правило, применяется в отношении России. Об этом заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, зампред Госдумы Пётр Толстой.

"Заявления Земана — это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах", написал он в своём телеграм-канале.

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По мнению Толстого, в скором времени и другие громкие обвинения в адрес России, являющиеся фейками, будут опровергнуты.

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Напомним, сегодня президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка Чехии не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Он также добавил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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