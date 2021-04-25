Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2021, 18:17

Толстой — о заявлениях Земана: Первый случай развенчания принципа "хайли лайкли"

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

По его словам, в скором времени и другие сомнительные обвинения в адрес Москвы будут опровергнуты.

Своими громкими сегодняшними заявлениями о событиях во Врбетице в 2014 году президент Чешской Республики Милош Земан развенчал принцип highly likely ("весьма вероятно"), который, как правило, применяется в отношении России. Об этом заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, зампред Госдумы Пётр Толстой.

"Заявления Земана — это первый случай развенчания того самого принципа highly likely, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах", написал он в своём телеграм-канале.

Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов с РФ взаимным каннибализмом
Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов с РФ взаимным каннибализмом

По мнению Толстого, в скором времени и другие громкие обвинения в адрес России, являющиеся фейками, будут опровергнуты.

"Неловкая ситуация": Володин назвал объективными высказывания Земана о взрывах во Врбетице
"Неловкая ситуация": Володин назвал объективными высказывания Земана о взрывах во Врбетице

Напомним, сегодня президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка Чехии не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Он также добавил, что одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • Петр Толстой
  • Милош Земан
  • Чехия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar