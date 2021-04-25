"Неловкая ситуация": Володин назвал объективными высказывания Земана о взрывах во Врбетице
Спикер Госдумы считает, что нужно отдать должное чешскому президенту, который не прогнулся под позицию США.
Фото © ТАСС / Зырянова Юлия
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Чехии Милош Земан достаточно объективно высказался о ситуации вокруг взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
"Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно. Он не исключил, что взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году "произошёл из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами", и назвал это первой версией, которая изучается в ходе расследования", — написал спикер Госдумы у себя в телеграм-канале.
По словам Володина, Чехия поставила себя в неловкую ситуацию, ведь Земан заявил, что контрразведка страны не располагает какими-либо доказательствами или свидетельствами того, что некие "два агента посещали район Врбетице".
Напомним, ранее Милош Земан заявил о необходимости дождаться результатов расследования по так называемому делу Врбетице, прежде чем делать выводы. По его словам, в отчётах чешской контрразведки не было упоминания о причастности спецслужб России к взрыву склада боеприпасов. Обоюдную высылку дипломатов Земан назвал взаимным каннибализмом и отметил, что ситуация может дойти до абсурдной, когда в дипмиссии останутся только посол и шофёр.
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