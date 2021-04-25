"Неловкая ситуация": Володин назвал объективными высказывания Земана о взрывах во Врбетице

Спикер Госдумы считает, что нужно отдать должное чешскому президенту, который не прогнулся под позицию США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Чехии Милош Земан достаточно объективно высказался о ситуации вокруг взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

"Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно. Он не исключил, что взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году "произошёл из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами", и назвал это первой версией, которая изучается в ходе расследования", — написал спикер Госдумы у себя в телеграм-канале.