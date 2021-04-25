В Подмосковье нашли тело 14-летней школьницы, привязанное к водосточной решётке

В городе Бронницы Московской области было обнаружено тело 14-летней девочки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Школьницу нашли привязанной верёвкой за талию к водосточной решётке — в месте, где вода озера уходит в подземную трубу, образуя небольшой водопад. Заявление о пропаже ребёнка подал её отец. Он рассказал, что, когда с женой в 23:30 ложился спать, дочь всё ещё была жива и находилась дома, однако, проснувшись около шести утра, они не обнаружили своего ребёнка и нашли лишь её телефон и паспорт, которые та не взяла с собой. После этого отец написал заявление.

Полицейские отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили, что к месту происшествия школьница пришла одна. Отец опознал верёвку, одежду и бижутерию. Подруги девочки рассказали, что одна из них ранее уронила в этот же водосток сумку и погибшая часто говорила, что хочет её достать. В сумке могли находиться принадлежности для рисования, её хозяйка занималась в художественной школе.

Семья девочки характеризуется как благополучная, на учёте она не состояла. Сама школьница не была замечена в распитии алкоголя или курении.

Ранее Лайф писал о найденном в Новосибирске теле мальчика, который полез за мячом и упал в разлившуюся во время половодья реку. Волонтёры обнаружили погибшего ребёнка в 70 метрах от берега после того, как уровень воды в реке Власихе начал снижаться.

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