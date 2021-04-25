В МИД России не увидели предпосылок для обвинений России во взрывах во Врбетице
Там указали, что склады с оружием не были подконтрольны правительству, а принадлежали частным владельцам.
Здание МИД РФ в Москве. Фото © Zuma / ТАСС
У Праги не было предпосылок для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице в 2014 году. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
"Никаких предпосылок для того, чтобы делать такие заявления, а не то чтобы доказательств, у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, в рамках которых шло расследование", — сказала она.
Дипломат отметила, что в Чехии находились неподконтрольные правительству склады. Захарова назвала уникальным случаем то, что на территории государства работала частная компания, которая принадлежала гражданину Болгарии. Она призвала Прагу ответить мировому сообществу на вопрос, что именно хранилось на складах во Врбетице.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Немецкие СМИ увидели несостыковки в версии Праги.
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